Фински политичар Армандо Мема позвао је високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Кају Калас да поднесе оставку.
Он је на "Иксу" оцијенио да би оставка Каласове дала наду за успостављање дипломатије.
"Каласова треба да поднесе оставку, како би сачувала оно што је остало од дипломатије ЕУ", написао је Мема, члан финске странке Слободарски савез.
Мема је скренуо пажњу на саопштење Европске комисије у којем је наведено да ће Брисел морати да преговара са Москвом, оцијенивши да би се нада за дипломатију могла појавити након оставке Каласове и обуставе наоружавања Украјине.
Фицо позвао на смјену Каје Калас
"Озбиљно, одакле им то да вјерују да постоји било каква шанса за преговоре након све њихове ратнохушкачке антируске политике? Тренутно се не може вјеровати ЕУ", навео је Мема.
Он је додао да што се прије ЕУ врати у реалност, то ће бити боља ситуација.
Премијер Словачке Роберт Фицо такође је раније позвао на смјену Каласове.
