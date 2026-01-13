Logo
Large banner

Мема позвао Каласову да поднесе оставку

Извор:

СРНА

13.01.2026

09:17

Коментари:

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Фото: Танјуг/АП

Фински политичар Армандо Мема позвао је високог представника ЕУ за спољну политику и безбједност Кају Калас да поднесе оставку.

Он је на "Иксу" оцијенио да би оставка Каласове дала наду за успостављање дипломатије.

"Каласова треба да поднесе оставку, како би сачувала оно што је остало од дипломатије ЕУ", написао је Мема, члан финске странке Слободарски савез.

Мема је скренуо пажњу на саопштење Европске комисије у којем је наведено да ће Брисел морати да преговара са Москвом, оцијенивши да би се нада за дипломатију могла појавити након оставке Каласове и обуставе наоружавања Украјине.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо позвао на смјену Каје Калас

"Озбиљно, одакле им то да вјерују да постоји било каква шанса за преговоре након све њихове ратнохушкачке антируске политике? Тренутно се не може вјеровати ЕУ", навео је Мема.

Он је додао да што се прије ЕУ врати у реалност, то ће бити боља ситуација.

Премијер Словачке Роберт Фицо такође је раније позвао на смјену Каласове.

Подијели:

Тагови:

Каја Калас

ostavka

Армандо Мема

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Свијет

Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

2 ч

0
Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

Сцена

Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

2 ч

0
Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

Друштво

Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

2 ч

0
Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Тенис

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

2 ч

0

Више из рубрике

Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Свијет

Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

2 ч

0
У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе

Свијет

У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе

2 ч

0
Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз

Свијет

Велики протест: Фармери поново ушли тракторима у Париз

3 ч

0
Члан 42. Уговора о ЕУ ризична опција, није као НАТО

Свијет

Члан 42. Уговора о ЕУ ризична опција, није као НАТО

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner