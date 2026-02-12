Logo
Врло нездрав ваздух у Бањалуци

СРНА

12.02.2026

10:28

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Врло нездрав ваздух јутрос је у Бањалуци, а нездрав је у Броду, Приједору, Добоју, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци је 251, па су код особа са респираторним обољењима могући појачани симптоми и интензитет болести, а повећана је вјероватноћа негативних посљедица по респираторне органе цјелокупног становништва.

Грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе.

Мјерење у 9.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Броду 195, у Приједору 153, у Какњу 170 и у Високом 164.

У Добоју, Сарајеву, Зеници, Травнику, Илијашу, Тузли и Вогошћи ваздух је окарактерисан као нездрав за осјетљиве групе.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 опасан по здравље.

загађен ваздух

Бањалука

