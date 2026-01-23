Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

Извор:
РТРС
23.01.2026
14:50
Коментари:1
Изјава Бакира Изебеговића да се он нада како ће у Републици Српској побиједити опозиција само нам је још једном јасно потврдила да сви они који су непријатељи Српске или који јој у најмању руку не желе добро, или да поједноставимо који желе нестанак Републике Српске подржавају опозицију у Републици Српској, рекао је за РТРС делегат у Клубу Срба Дома народа ПС БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"То јасно показује да они препознају Милорада Додика, СНСД и владајућу коалицију као најјачег чувара Републике Српске као некога ко стоји на путу до њиховог остварења, њиховог циља то је нестанка Републике Српске", рекао је Ковачевић.
Сматра да је то сасвим довољно за све грађане Републике Српске да добро размисле али и разумију о чему се ради.
"Ради се о томе да су Милорад Додик и СНСД брана свим нападима на Републику Српску, а да опозиција, нажалост, сарађује са свима онима који нападају Српску. И са Мајклом Марфијем, који је срећом отишао из БиХ, са Кристијаном Шмитом, са Бакиром Изетбеговићем, са Мустафом Церићем, Дином Конаковићем и са свим онима из Сарајева, који Републици Српској у најмању руку не желе ништа добро или да будемо отворени желе да Републике Српске нема", сматра Ковачевић.
Свијет
Трамп: Много тога постигнуто током посјете Давосу
У том контексту, додаје Ковачевић, треба посматрати и поновљене предсједничке изборе на оном броју бирачких мјеста у Републици Српској, гдје је на свим мјестима побиједио Синиша Каран.
"И да исто тако не заборавимо да су и Бакир Изетбеговић и све друге сарајевске странке на тим изборима подржали противкандидата Синише Карана, са јасном поруком да Синиша Каран сигурно није добро рјешење за све оне који желе да Републике Српске нема. Они који желе да Републике Српске има, да Република Српска буде јака и снажна, гласаће за Синишу Карана", рекао је Ковачевић.
Сматра да то сви у Републици Српској и разумију.
"Зато јако битно да тај дан на тим мјестима нико не остане код куће, него да изађемо и јасно поручимо да за нас постоји само једна опција, то је Република Српска", нагласио је Ковачевић.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму