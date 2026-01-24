Logo
Заплијењено 100 килограма марихуане, ухапшен осумњичени!

Извор:

СРНА

24.01.2026

17:45

Фото: Танјуг

Полиција је у једној гаражи у Београду заплијенила око 100 килограма марихуане и ухапсила У.М. /29/ осумњиченог за трговину дроге, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић рекао је да је заплијењена марихуана упакована у 98 пакета, као и возило у којем је дрога била сакривена.

Он је додао да је осумњиченом одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву на даље поступање.

64062098acb81 marija zaharova

Свијет

Варварски злочин Кијева док трају преговори: Захарова реаговала на напад на хитну помоћ

Дачић је честитао припадницима Управе криминалистичке полиције на успјешно реализованој акцији и великој пљенидби.

"Министарство унутрашњих послова наставља интензивну борбу против трговине наркотицима и свих облика организованог криминала", поручио је Дачић.

марихуана

