Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

Риједак и веома узнемирујући сусрет са дивљином потресао је посјетиоце познатог скијалишног подручја на сјеверозападу Кине. У петак увече, 23. јануара 2026. године, сњежни леопард је напао туристкињу која се враћала у хотел послије дана проведеног на стазама.
Инцидент се догодио у шумском појасу поред пута у округу Фујун, у близини скијалишта Коктокај. Жена у скијашком одјелу била је на путу ка смјештају када ју је изненада напао снежни леопард, једна од најређих и најтеже ухватљивих великих мачака на свијету.
Према извјештајима локалних власти и снимцима који су муњевито постали вирални на друштвеним мрежама, напад је оставио видљиве трагове на лицу жртве. Видео-снимци показују туристкињу како лежи у снијегу, док леопард стоји у близини, а затим сцене на којима јој пролазници пружају помоћ. Крв на лицу и снијегу јасно свједочи о озбиљности ситуације.
На срећу, туристкиња је брзо превезена у болницу гдје јој је указана љекарска помоћ. Према званичним информацијама из уреда за шумарство и полиције округа Fuyun, њено стање је стабилно и више није животно угрожена.
🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown. pic.twitter.com/9kkLxteIkX— Nature Chapter (@NatureChapter) January 24, 2026
Локалне власти су одмах појачале мјере безбједности: повећан је број патрола, интензивиране су заштитне активности и покренута је кампања обавјештавања туриста и становника. Позвали су све да одржавају безбједну удаљеност од дивљих животиња и да сваки сличан сусрет одмах пријаве полицији.
Сњежни леопарди су изузетно ријетко агресивни према људима, сматрају се једном од најплашљивијих великих мачака и готово увијек избјегавају контакт. Напади су екстремно ријетки и обично се дешавају само ако се животиња осјети угроженом, гладном или ако је изненађена. Ова врста је глобално угрожена, са процењеном популацијом од само 4.000–6.500 јединки у дивљини.
Снимци напада већ су преплавили платформе попут X, Инстаграма и ТикТока, изазивајући бројне реакције, од шока и страха до подсећања на важност поштовања дивљине и очувања угрожених врста.
Локалне власти наглашавају да је ово изузетан случај и да нема разлога за панику, али подсјећају туристе да буду опрезни, посебно у сумрак и у подручјима гдје се дивље животиње крећу близу скијалишта.
Наша мисао је са повријеђеном туристкињом и желимо јој брз опоравак. Овај догађај још једном подсјећа колико је танка граница између човјека и нетакнуте природе и колико је важно да је поштујемо.
