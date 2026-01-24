Logo
Large banner

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

Извор:

Телеграф

24.01.2026

17:07

Коментари:

0
Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту
Фото: Printscreen/X

Риједак и веома узнемирујући сусрет са дивљином потресао је посјетиоце познатог скијалишног подручја на сјеверозападу Кине. У петак увече, 23. јануара 2026. године, сњежни леопард је напао туристкињу која се враћала у хотел послије дана проведеног на стазама.

Инцидент се догодио у шумском појасу поред пута у округу Фујун, у близини скијалишта Коктокај. Жена у скијашком одјелу била је на путу ка смјештају када ју је изненада напао снежни леопард, једна од најређих и најтеже ухватљивих великих мачака на свијету.

Према извјештајима локалних власти и снимцима који су муњевито постали вирални на друштвеним мрежама, напад је оставио видљиве трагове на лицу жртве. Видео-снимци показују туристкињу како лежи у снијегу, док леопард стоји у близини, а затим сцене на којима јој пролазници пружају помоћ. Крв на лицу и снијегу јасно свједочи о озбиљности ситуације.

На срећу, туристкиња је брзо превезена у болницу гдје јој је указана љекарска помоћ. Према званичним информацијама из уреда за шумарство и полиције округа Fuyun, њено стање је стабилно и више није животно угрожена.

Локалне власти су одмах појачале мјере безбједности: повећан је број патрола, интензивиране су заштитне активности и покренута је кампања обавјештавања туриста и становника. Позвали су све да одржавају безбједну удаљеност од дивљих животиња и да сваки сличан сусрет одмах пријаве полицији.

Сњежни леопарди су изузетно ријетко агресивни према људима, сматрају се једном од најплашљивијих великих мачака и готово увијек избјегавају контакт. Напади су екстремно ријетки и обично се дешавају само ако се животиња осјети угроженом, гладном или ако је изненађена. Ова врста је глобално угрожена, са процењеном популацијом од само 4.000–6.500 јединки у дивљини.

Belgija (1)

Свијет

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Снимци напада већ су преплавили платформе попут X, Инстаграма и ТикТока, изазивајући бројне реакције, од шока и страха до подсећања на важност поштовања дивљине и очувања угрожених врста.

Локалне власти наглашавају да је ово изузетан случај и да нема разлога за панику, али подсјећају туристе да буду опрезни, посебно у сумрак и у подручјима гдје се дивље животиње крећу близу скијалишта.

Наша мисао је са повријеђеном туристкињом и желимо јој брз опоравак. Овај догађај још једном подсјећа колико је танка граница између човјека и нетакнуте природе и колико је важно да је поштујемо.

Подијели:

Таг:

леопард

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен Јован Делић

Хроника

Јовану Делићу одређен притвор

3 ч

0
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

3 ч

0
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Свијет

Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

4 ч

0
Фудбалски клуб Борац

Фудбал

ФК Борац промијенио ривале и термине утакмица у Анталији

4 ч

0

Више из рубрике

Ово су најскупљи градови на свијету: "Лидери" из ове државе

Занимљивости

Ово су најскупљи градови на свијету: "Лидери" из ове државе

23 ч

0
Зашто мачке полуде након обављене велике нужде

Занимљивости

Зашто мачке "полуде" након обављене велике нужде?

23 ч

0
Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Занимљивости

Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

1 д

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ментално најснажнији људи рођени су у ова четири знака

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

10

Домен Превц постао свјетски шампион у скијашким летовима

20

10

Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

20

03

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

19

43

У Приједору одржан Светосавски сабор пјесме с Косова и Метохије

19

40

Протест Томпсонових присталица у Загребу: Дошли под прозор посланика која критикује усташтво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner