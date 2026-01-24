Коначно представљено најскупље парфемско уље на свијету

Извор:
СРНА
24.01.2026
17:16
Најскупље парфемско уље на свијету свечано је представљено у Бејруту.
Највећи произвођач природног сапуна и козметике у Либану, компанија "Хан ел Сабун", са сједиштем у Триполију, представио је јавности парфемско уље по цијени од 22.000 долара за 100-120 милилитара.
"То је изум, креативно достигнуће и резултат 22 године рада у производњи ароматичних уља. У производњу уља смо ушли релативно скоро. Од 1480. године познати смо као мајстори прављења сапуна, али мој отац је уложио своје огромно искуство да би створио такав производ", рекао је извршни директор "Хан ел Сабуна" Амир Хасун за РИА Новости.
Главне компоненте екстракта укључују кедар, уље од оуда, камбоџански оуд, жалфију, шаш, најскупље сорте шафрана, као и неколико врста ријетких уља, које компанија није жељела да открије.
Производ је већ пронашао купце у Малезији и неколико других земаља, али се не може производити у масовним размјерама.
Парфемско уље је названо Ел фајха, што на арапском значи "мирисно", а то је име којим становници називају либански град Триполи.
"Неки људи су почели да повезују Триполи са тероризмом. Направили смо овај производ да бисмо рекли супротно - Триполи није тероризам. Триполи је Ел фајха, град знања и научника који окупља све конфесије под једним кровом. Овај мирис представља град, земљу и народ", рекао је Хасун.
