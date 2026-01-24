Logo
Large banner

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

Извор:

СРНА

24.01.2026

16:59

Коментари:

0
Трамп на Форуму у Давосу
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће САД увести царину од 100 одсто на сав канадски увоз уколико Канада склопи трговински споразум са Кином.

Трамп је на својој друштвеној мрежи навео да се канадски премијер Мак Карни, кога је назвао гувернером, јако вара ако мисли да ће од Канаде направити транзитну луку за Кину да шаље робу и производе у САД.

"Кина би у том случају у потпуности прогутала Канаду, укључујући уништење њихових предузећа, друштвеног ткива и општег начина живота", написао је Трамп.

Ухапшен Јован Делић

Хроника

Јовану Делићу одређен притвор

Карни је почетком седмице у Пекингу потписао споразум са кинеским предсједником Си Ђинпингом, којим се смањују царине на електрична возила, пољопривредне производе и друге секторе.

Он је током разговора са Сијем, у оквиру прве посјете једног канадског лидера Кини у посљедњих осам година, рекао да би ангажовање и сарадња требало да буду темељ новог партнерства, истичући области попут пољопривреде, енергетике и финансија као секторе у којима је могућ најбржи напредак.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Канада

царине

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Свијет

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

17 мин

0
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

29 мин

0
Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

Република Српска

Министарство пољопривреде о проблемима мљекара

43 мин

1
Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

Хроника

Ужас! Мушкарац (27) претукао трудну супругу (22)

54 мин

0

Више из рубрике

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

Свијет

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

17 мин

0
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Свијет

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

29 мин

0
Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

Свијет

Трамп: Америка ће добити све што жели од Гренланда

1 ч

0
Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

Свијет

Афроамериканац који је погубљен прије 70 година постхумно ослобођен

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner