Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

Извор:
СРНА
24.01.2026
16:59
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да ће САД увести царину од 100 одсто на сав канадски увоз уколико Канада склопи трговински споразум са Кином.
Трамп је на својој друштвеној мрежи навео да се канадски премијер Мак Карни, кога је назвао гувернером, јако вара ако мисли да ће од Канаде направити транзитну луку за Кину да шаље робу и производе у САД.
"Кина би у том случају у потпуности прогутала Канаду, укључујући уништење њихових предузећа, друштвеног ткива и општег начина живота", написао је Трамп.
Јовану Делићу одређен притвор
Карни је почетком седмице у Пекингу потписао споразум са кинеским предсједником Си Ђинпингом, којим се смањују царине на електрична возила, пољопривредне производе и друге секторе.
Он је током разговора са Сијем, у оквиру прве посјете једног канадског лидера Кини у посљедњих осам година, рекао да би ангажовање и сарадња требало да буду темељ новог партнерства, истичући области попут пољопривреде, енергетике и финансија као секторе у којима је могућ најбржи напредак.
