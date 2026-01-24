У Приједору одржан Светосавски сабор пјесме с Косова и Метохије

Извор:
АТВ
24.01.2026
19:43
Коментари:0
Овај јединствени сабор дио је хуманитарне турнеје којом је обухваћено осам градова Републике Српске, а сва прикупљена средства намијењена су за изградњу Дома српске омладине "Љубав, вјера и нада" у Косовском Поморављу.
„Идеја Одбора да након Дневног центра подржимо 9. јануар у Косовској Митровици кога смо изградили за дјецу и младе са потешкоћама у развоју изградимо Дом српске омладине „Љубав, вера и нада“ за Косово и Метохију у Косовском Поморављу где живе негде око 20.000 Срба мали проценат на основу на Албанце неких 6-7 одсто на проценат на албанско становништво“, каже Милорад Арлов, предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији.
У оквиру програма наступила је пјевачка група "Каменички бисери" из Косовске Каменице, као и Удружење за очување традиције из Приједора.
„Сви заједно песмом и игром са једним истим циљем да покажемо хуманост на делу да корачамо путем светосавља и православља и да нашој омладини на Косову и Метохији пружимо велелпни простор у коме ће да негују пре свега свој језик, културу, своју традицију и у коме ће развијати своје таленте и дечију креативност“, каже Јадранка Васић, руководилац пјевачке групе „Каменички бисери“.
„На овај начин желимо да им дамо подршку да сачувају нашу традицију, да се баве тим на прави начин како они то само знају. У тешким условима који су заиста јединствени и ево то је наш један скроман допринос“, рекао је Жељко Шормаз, директор Удружења за очување традиције.
Граду Приједору уручена је захвалница за дугогодишњу подршку хуманитарним активностима усмјереним ка помоћи српском народу на Косову и Метохији.
„Град Приједор је увијек ту за помоћ свима којима је помоћ потребна поготово нашем народу на Косову и Метохији. Ово је само један од пројеката у којима град Приједор учествује већ дужи низ година сарађујемо са Одбором за помоћ Косову и Метохији“, каже Ненад Мејакић, замјеник градоначелника Приједора.
Приједор је шести град у Републици Српској у којем је одржан “Светосавски сабор”, а завршиће турнеју овог викенда, у Лакташима и Братунцу. Спонзор Сабора је Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владе Србије.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму