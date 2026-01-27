Logo
Large banner

Отета још једна српска црква у ФБиХ: Постала је "државна својина"

Извор:

АТВ

27.01.2026

13:35

Коментари:

2
Земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Фото: Facebook

Земљиште гдје се налази Саборна Црква Рођења пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

"Одбор за заштиту права Срба у Ф БиХ обавјештава јавност да је на парцели к.ч. бр. 382 катастарска општина Зеница II, у земљишнокњижни уложак број 1684. к.о. Зеница II, земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете богородице у Зеници, у току хармонизације усаглашавања података земљишних књига и катастра, рјешењем општинског суда у Зеници од 16.05.2019.године, црква и земљиште око цркве су уписани у својину државе са 1/1".

На истом земљишту, на парцела 382 к.о. Зеница II, на земљишту гдје се налази Саборна црква у Зеници, у катастру је уписан посједник Српска православна црквена општина.

Површина парцеле земљишта и цркве је идентична и у судској грунтовници и у општинском катастру, површина је 2352м2.

Општински суд у Зеници, је 2019.године, 135 година након што је завршено живописање храма, у поступку хармонизације усаглашавања земљишне књиге и катастра, утврдио да је Саборна црква Зеница државна својина. У "А" листу земљишно књижног улошка број 1684 к.о. Зеница II је уписана ознака некретнине. Прво је уписана ознака назив некретнине, уписано "Црква Св.Богородице" а затим у нарави уписано "зграда вјерске заједнице 341м2, и двориште 2011м2. Опис непокретности у "А" листу у земљишнокњижном улошку је суду могао указати да је предметна непокретност имовина Српске православне цркве", саопштено је из Одбора.

Уписали гробље на државу

Друштво

На "државу" уписана два српска гробља, капела и црква у Мостару, те црква у Челебићима

Затим, године градње цркве 1885.година, и уписи у историјату з.к.улошка, све указује да је СПЦ власник, али суд у Зеници тако не мисли, па је на државу уписао цркву и земљу око цркве.

СПЦ није обавјештена, Суд био дужан да пошаље позив

Према сазнањима Одбора, СПЦ није позвана да се изјасни на околности уписа, нити да учествује у поступку. Општински суд у Зеници је у складу са чланом 71.Закона о земљишним књигама ФБиХ био у обавези да пошаље обавјештење СПЦ Зеница, да у обавјештењу наведе о којој непокретности је ријеч, и наведе планирани упис.

У судском упису није детаљније прецизирано да ли је ријеч о власништву општине кантона или неког другог органа јавне власти.

"Рушење цркава оштећења напади рушење гробаља све указује да је ријеч о организованој непријатељској дјелатности против Српске православне цркве.

Изградња Саборне цркве пресвете Богородице у Зеници је започела 1883.године,

Живописање храма је рађено 1884.године.

Изградња Саборне цркве у Зеници је завршена, и црква освештана 1885.године.

Подијели:

Тагови:

Црква

Зеница

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Пронађен експлозив у Зворнику

Хроника

Саша Радић ухапшен са експлозивом: Сумња се да је намијењен за ликвидације!

2 ч

0
Анђелка Кузмић о протесту мљекара

Друштво

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

2 ч

0
Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

Занимљивости

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

2 ч

0
Дијамант зрењанин продат нови власник МК Група продаја уље

Економија

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

2 ч

0

Више из рубрике

Анђелка Кузмић о протесту мљекара

Друштво

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

2 ч

0
Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

Друштво

Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

3 ч

0
Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји

Друштво

Додик са ходочасницима у Светом граду: Срдачан поздрав и загрљаји

3 ч

2
Додик: На Христовом гробу молио сам за српски народ

Друштво

Додик: На Христовом гробу молио сам за српски народ

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

15

44

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

15

41

Сијарто: Украјински амбасадор позван на разговор због мијешања у изборе

15

40

Цвијановић: Политичко Сарајево жели дестабилизовати Српску

15

34

Како да ријешите сукоб у љубавној вези? Ово су најбољи начини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner