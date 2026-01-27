Отета још једна српска црква у ФБиХ: Постала је "државна својина"

Извор:
Земљиште гдје се налази Саборна Црква Рођења пресвете Богородице у Зеници рјешењем општинског суда у Зеници уписано је у својину државе са 1/1, саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
"Одбор за заштиту права Срба у Ф БиХ обавјештава јавност да је на парцели к.ч. бр. 382 катастарска општина Зеница II, у земљишнокњижни уложак број 1684. к.о. Зеница II, земљиште гдје се налази Саборна Црква пресвете богородице у Зеници, у току хармонизације усаглашавања података земљишних књига и катастра, рјешењем општинског суда у Зеници од 16.05.2019.године, црква и земљиште око цркве су уписани у својину државе са 1/1".
На истом земљишту, на парцела 382 к.о. Зеница II, на земљишту гдје се налази Саборна црква у Зеници, у катастру је уписан посједник Српска православна црквена општина.
Површина парцеле земљишта и цркве је идентична и у судској грунтовници и у општинском катастру, површина је 2352м2.
Општински суд у Зеници, је 2019.године, 135 година након што је завршено живописање храма, у поступку хармонизације усаглашавања земљишне књиге и катастра, утврдио да је Саборна црква Зеница државна својина. У "А" листу земљишно књижног улошка број 1684 к.о. Зеница II је уписана ознака некретнине. Прво је уписана ознака назив некретнине, уписано "Црква Св.Богородице" а затим у нарави уписано "зграда вјерске заједнице 341м2, и двориште 2011м2. Опис непокретности у "А" листу у земљишнокњижном улошку је суду могао указати да је предметна непокретност имовина Српске православне цркве", саопштено је из Одбора.
На "државу" уписана два српска гробља, капела и црква у Мостару, те црква у Челебићима
Затим, године градње цркве 1885.година, и уписи у историјату з.к.улошка, све указује да је СПЦ власник, али суд у Зеници тако не мисли, па је на државу уписао цркву и земљу око цркве.
Према сазнањима Одбора, СПЦ није позвана да се изјасни на околности уписа, нити да учествује у поступку. Општински суд у Зеници је у складу са чланом 71.Закона о земљишним књигама ФБиХ био у обавези да пошаље обавјештење СПЦ Зеница, да у обавјештењу наведе о којој непокретности је ријеч, и наведе планирани упис.
У судском упису није детаљније прецизирано да ли је ријеч о власништву општине кантона или неког другог органа јавне власти.
"Рушење цркава оштећења напади рушење гробаља све указује да је ријеч о организованој непријатељској дјелатности против Српске православне цркве.
Изградња Саборне цркве пресвете Богородице у Зеници је започела 1883.године,
Живописање храма је рађено 1884.године.
Изградња Саборне цркве у Зеници је завршена, и црква освештана 1885.године.
