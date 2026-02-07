Круже језиве теорије о сатанистичким симболима на ЗОИ 2026; Иза свега стоји Хрват?

Извор:
Свечано отварање Зимских олимпијских игара Милано–Кортина 2026 постало је тема расправа на друштвеним мрежама, гдје су се прошириле тврдње о наводној сатанистичкој симболици.
У центру оптужби нашао се дизајн олимпијског пламеника, који су поједини корисници интернета протумачили као „обрнути пентаграм“, као и одређени умјетнички елементи церемоније које су описивали као „окултни ритуал“.
Међутим, доступне информације указују на то да је ријеч о тумачењима заснованим на личном утиску и визуелним нагађањима, а не на документованој намјери дизајнера.
Церемонија отварања одржана је 6. фебруара на стадиону Сан Сиро у Милану, уз повезане догађаје на алпским локацијама, што је и званично најављено као дио ширег концепта отварања. Током вечери упаљена су два олимпијска пламеника — један у Милану и један у Кортини д’Ампеко — што су организатори представили као симболично повезивање домаћина. У званичним материјалима истакнуто је да је то први пут у историји Игара да се два пламеника истовремено пале и гасе на двије различите локације.
Дио критичара фокусирао се на пролазне геометријске облике који се могу видјети док се пламеник отвара и затвара. Пошто је ријеч о кинетичкој конструкцији која се шири и скупља, из одређених углова настају звјездасти обрасци које је дио публике протумачио као пентаграм.
У оваквим расправама често се занемарује шири историјски контекст, јер пентаграм није искључиво, нити изворно, сатанистички симбол, већ је кроз историју имао различита значења и појављивао се у бројним традицијама. У овом случају не постоје званичне назнаке да је дизајн имао намјеру да пренесе окултну или вјерску поруку.
Према званичним објавама организатора и пратећим материјалима, пламенике је дизајнирао Марко Балич у партнерству са компанијом Fincantieri.
Марко Балич је италијански креативни директор и извршни продуцент, специјализован за велике церемоније, посебно олимпијска отварања и затварања. Рођен је у Венецији, а вуче коријене из Сплита, што често истиче у интервјуима, наглашавајући снажну породичну повезаност са та два града. Он је креативни директор церемоније отварања Зимских олимпијских игара Милано–Кортина 2026 и кључна фигура иза дизајна и концепта пламеника, као и других сценских елемената догађаја.
Током каријере радио је на најмање 16 олимпијских церемонија, укључујући и љетње и зимске Игре, чиме држи рекорд у овој области. Године 2006. добио је награду Еми за свој рад на Олимпијским играма. Оснивач је и предсједник Balich Wonder Studio, глобалне продукцијске куће која стоји иза бројних великих догађаја широм свијета и окупља тим врхунских креативаца.
Инспирација за дизајн пронађена је, између осталог, у геометријским мотивима и испреплетеним обрасцима повезаним са Леонардом да Винчијем, уз нагласак на идеје јединства и континуитета. У медијским описима наводи се и техничка страна конструкције — промјенљиви пречник од око 3,1 метар у затвореном положају до око 4,5 метара када је потпуно отворен, као и механички систем са 244 тачке ротације и 1.440 компоненти.
Отварање је било замишљено као омаж италијанској култури, а медији су истицали референце на италијанску баштину и умјетничке мотиве који су укључивали драматично освјетљење и призоре који могу подсјетити на књижевне слике ватре и борбе. У том контексту, црвена и наранџаста расвјета или „паклени“ визуелни језик могу представљати чисту сценографију и књижевну алузију, али на интернету често постају повод за теорије које апстрактне умјетничке елементе тумаче као скривене поруке.
