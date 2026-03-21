Шта радите ако се омрсите? Свештеник ријешио дилему

АТВ

АТВ

21.03.2026

16:10

Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

У току је Васкршњи пост, а многим вјерницима се деси да случајно поједу комад мрсне хране. Након тога, наилази се на дилему, шта је правилно да ураде уколико се случајно омрсе.

Српска православна црква поставила је јасну разлику између случајног и намјерног прекидања поста, па уколико се пост прекрши из незнања, наставља да пости након тога.

Према ријечима свештеника, током поста је од хране важније стање духа, да човјек буде ближи Богу, стрпљивији и смиренији.

Ако погријешите у посту, немојте очајавати: устаните и наставите. Није поента да не паднете, него да научите да устанете - рекао је отац Љуба Ранковић за Блиц ТВ.

Мајк Блек

Уколико сте, ипак, свјесно појели мрсну храну, Српска православна црква упућује на покајање, разговор са духовником и исповест. Духовних ће вас посавјетовати да наставите пут поста, уз повећану пажњу.

Како би добили снагу током Васкршњег поста, потребно је да свакога дана изговарате сљедећу молитву:

"Господе и Владико живота мога, дух лењости, чамотиње, властољубља и празнословља не дај ми. Дух цјеломудрености, смиреноумља, трпљења и љубави даруј мени, слузи Твом. О, Господе Царе, даруј ми да видим гријехе своје, и да не осуђујем брата свога, јер си благословен у вијекове вијекова. Амин."

(информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

