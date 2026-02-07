Logo
Хаос у Солуну: Ухапшено више од 300 људи

07.02.2026

16:20

Фото: pexels

Грчка полиција саопштила је да је привела 313 људи у рацији у универзитетском кампусу у Солуну, након што је група људи бацила више од 100 Молотовљевих коктела на припаднике полиције за разбијање демонстрација.

У саопштењу се наводи да су групе људи са капуљачама изашле из кампуса Универзитета Аристотел у Солуну рано јутрос и напале полицијски одред за разбијање демонстрација.

Јединица је обично распоређена на одређеној удаљености од кампуса да би сузбила евентуалне немире послије забава које се увече и ноћу одржавају у универзитетском кампусу.

Полиција наводи да је свих 313 лица пуштено без подизања оптужнице.

Полиција за разбијање демонстрација користила је сузавац и шок бомбе да би одбила нападаче.

Један полицајац пребачен је у војну болницу због опекотина лица и ноге, док је цивил стар 21 годину збринут у болници због респираторних проблема, објавиле су снаге реда.

Универзитет је саопштио да су нападе извршили "екстремисти" изван кампуса, заједно са појединцима из универзитетског круга.

У току је истрага да би се утврдило да ли су у нападу учествовали студенти.

Грчка

Solun

