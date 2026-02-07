Хаос у Солуну: Ухапшено више од 300 људи

07.02.2026
16:20
Коментари:0
Грчка полиција саопштила је да је привела 313 људи у рацији у универзитетском кампусу у Солуну, након што је група људи бацила више од 100 Молотовљевих коктела на припаднике полиције за разбијање демонстрација.
У саопштењу се наводи да су групе људи са капуљачама изашле из кампуса Универзитета Аристотел у Солуну рано јутрос и напале полицијски одред за разбијање демонстрација.
❗Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες από τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ https://t.co/8KG3ByxDsV— Documento📰 (@documentonews) February 7, 2026
Јединица је обично распоређена на одређеној удаљености од кампуса да би сузбила евентуалне немире послије забава које се увече и ноћу одржавају у универзитетском кампусу.
Полиција наводи да је свих 313 лица пуштено без подизања оптужнице.
Полиција за разбијање демонстрација користила је сузавац и шок бомбе да би одбила нападаче.
Један полицајац пребачен је у војну болницу због опекотина лица и ноге, док је цивил стар 21 годину збринут у болници због респираторних проблема, објавиле су снаге реда.
Универзитет је саопштио да су нападе извршили "екстремисти" изван кампуса, заједно са појединцима из универзитетског круга.
У току је истрага да би се утврдило да ли су у нападу учествовали студенти.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму