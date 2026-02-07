Њемачка економија изгубила 940 милијарди евра

Извор:
07.02.2026
Кризе које потресају Њемачку од 2020. године коштале су њену економију око 940 милијарди евра изгубљене додате вриједности, показало је истраживање Њемачког економског института.
"Од 2020. године разне кризе резултовале су губитком око 940 милијарди евра додате вриједности", наводи се у студији.
Од те суме, 235 милијарди евра изгубљено је у 2025. години.
Пандемија вируса корона, енергетска криза изазвана сукобом у Украјини и трговинска политика америчког предсједника Доналда Трампа коштале су Њемачку више од 20.000 евра по запосленом у протеклих пет година.
"Њемачка мора да ријеши структурне проблеме, укључујући високе цијене енергената, растуће доприносе за социјално осигурање и превелику бирократију да би поново преузела улогу економског лидера", наводи се у анализи.
