Јасна порука из Русије: Нема мјеста за ЕУ и НАТО за преговарачким столом

Извор:

СРНА

07.02.2026

18:47

Коментари:

0
Јасна порука из Русије: Нема мјеста за ЕУ и НАТО за преговарачким столом
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Земље ЕУ и чланице НАТО савеза неће имати мјесто за преговарачким столом у вези са украјинским мировним планом уколико не промијене свој став о слању трупа у Украјину, изјавио је руски амбасадор у Белгији Денис Гончар.

Генерални секретар Алијансе Марк Руте рекао је у украјинском парламенту да поједини европски савезници из НАТО-а планирају да распореде трупе у Украјини након што се постигне договор.

Руте је додао да ће то бити "трупе на копну, авиони у ваздуху, бродови у Црном мору".

"Ова мировна формула за Украјину коју подржава НАТО, а коју Марк Руте активно промовише, укључујући недавну посјету Кијеву, предвиђа да ће западне земље задржати контролу над Украјином, што је за нас апсолутно неприхватљиво", рекао је Гончар.

Он је додао да су очигледно неизводљиви планови за распоређивање НАТО трупа на украјинској територији, укључујући белгијске, као и нападачког оружја.

"Сасвим је очигледно да, без ревизије овог приступа који води у ћорсокак, ЕУ и НАТО не би требали да очекују да се придруже преговарачком процесу", рекао је Гончар.

Украјина

Руска војна операција 2026

Русија

NATO

