Моцфелт: Разговори позитивни, још нема рјешења

СРНА
07.02.2026
18:24
Министар спољних послова Гренланда Вивијан Моцфелт изјавила је да је позитивно што су разговори са Сједињеним Државама у току, али да је прерано да се каже какав ће бити исход.
"Још нисмо тамо гдје желимо да будемо. Биће то дуг пут, тако да је прерано да кажемо гдје ћемо стићи на крају", рекла је Моцфелтова на конференцији за новинаре у Нуку.
Разговори Данске, Гренланда и САД почели су након што је избио спор поводом иницијативе америчког предсједника Доналда Трампа да преузме контролу над данским аутономним острвом.
Трамп каже да Америка мора да контролише Гренланд због националне безбједности и да Европа није посветила довољно пажње заштити острва.
