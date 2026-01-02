Logo
Трагичан крај потраге: На подручју Пала пронађено тијело несталог младића из Тузле

Извор:

Фактор.ба

02.01.2026

14:07

Трагичан крај потраге: На подручју Пала пронађено тијело несталог младића из Тузле
Фото: GSS Istočno Sarajevo

Тијело мушкарца пронађено је јутрос у аутомобилу на путу Тријанга-Јахорина у општини Пале, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

У потрази су учествовали Републичка управа цивилне заштите, ГСС Јахорина , АТВ клуб Пале и АТВ клуб Шумски дух који су и пронашли тијело у аутомобилу “сузуки” те око 9.05 сати пријавили полицији.

Потрага је обављена на локалитету тромеђе општина Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево и Пале. Током потраге кориштен је и дрон.

Миро Калем, начелник ГСС Јахорина, потврдио је да је нажалост ријеч о младићу из Тузле Сеаду Јахићу за којим се трагало од 31. децембра, када је у 19 сати посљедњи пут лоциран на ширем подручју Јахорина–Требевић, пише Фактор.

Након завршеног увиђаја очекује се више информација. Родитељи су обавијештени о проналаску тијела Сеада Јахића.

Према сазнањима, није био на прослави, а према ријечима породице и пријатеља, требао је новогодишњу ноћ провести на Јахорини, гд‌је је био договорен сусрет са друштвом.

