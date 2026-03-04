Logo
Америка за прва 4 дана рата изгубила војну опрему вриједну непуне 2 милијарде долара

Извор:

Телеграф

04.03.2026

20:01

Коментари:

0
Америка за прва 4 дана рата изгубила војну опрему вриједну непуне 2 милијарде долара

За прва четири дана војних операција против Ирана, које су започеле у суботу, Сједињене Америчке Државе изгубиле су војну опрему у вриједности од готово двије милијарде долара, према процјенама и подацима које је прикупила агенција "Анадолу".

Највећи појединачни губитак је амерички радарски систем за рано упозоравање "АН/ФПС-132" у ваздухопловној бази "Ал Удеид" у Катару, вриједан чак 1,1 милијарду долара. Систам је погођен у иранском ракетном нападу у суботу, а Катар је потврдио да је радар оштећен.

У недјељу су у пријатлељској ватри оборена три борбена авиона Ф-15Е "Страјк Игл".Иако је свих шест чланова посаде преживјело, трошак уништених летјелица износи 282 милиона долара.Током почетног напада у суботу, Иран је погодио и сједиште Пете флоте америчке морнарице у Манами у Бахреину, уништивши два терминала за сателитску комуникацију "АН/ГСЦ-52Б" вриједна око 20 милиона долара, као и неколико већих зграда. Укупни губици америчке војне имовине у регији тако достижи 1,9 милијарде долара.

Иран брод

Свијет

Адмирал: Цијелу иранску морнарицу потапамо, уништена подморница

Снимци и фотографије које је потврдио и "Њу Јорк Тајмс" показују да је Иран током суботе и недјеље више пута гађао војни објект на међународном аеродрому "Ербил" у Ираку, гдје су стациониране америчке снаге. На снимцима се виде дим и пламен, а сателитске слике од недјеље ујутро откриле су да су четири објекта у бази оштећена или уништена, док су пожари горјели и у понедјељак.Осим војних база, на мети напада нашла су се и америчка дипломатска представништва у Саудијској Арабији, Кувајту и Уједињеним Арапским Емиратима. Америчка амбасада у Ријаду погођена је с два дрона.

(Телеграф)

SAD

Иран

američka vojska

Коментари (0)
