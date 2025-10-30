Logo

У Риму извршена прва трансплантација плућне артерије на свијету

Аваз

30.10.2025

16:26

Operacija, operaciona sala
Фото: Unsplash

Љекари у римској болници Сент Андреа први пут у свијету извели су трансплантацију плућне артерије на пацијенту у седамдесетима с раком плућа, јавила је Анса.

Неоплазма је инфилтрирала плућну артерију након што је пацијенту одстрањено цијело лијево плућно крило. Болница је саопштила да је операција, идеја двију младих торакалних хирурга, Цецилије Мене и Битрис Трабалзе Маринучи, обављена 17. јула.

Извео ју је тим предвођен Ерином А. Рендином, равнатељем торакалне хирургије у Сент Андреи и деканом Медицинског и психолошког факултета Универзитета Ла Сапиенза у Риму.

Донорска артерија дошла је из Барселоне, гд‌је је била криопрезервирана.

