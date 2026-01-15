Нестао Славен Илић (17), полиција на ногама

Извор:
15.01.2026
Славен Илић (17) нестао је у Сплиту 16. децембра.
Како је саопштила Полицијска управа сплитско-далматинска, у току су мјере и радње на проналажењу нестале особе. Славен Илић је хрватски држављанин са пребивалиштем на Хвару.
Полиција позива грађане који имају било какве информације о несталој особи или знају гдје би се могла налазити да се одмах јаве полицији на број 192 или у најближу полицијску станицу.
Полиција унапред захваљује грађанима на помоћи и сарадњи.
