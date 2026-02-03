Цвијановић са сенатором Џонсоном: Економска сарадња треба дати нову димензију

03.02.2026
18:24
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Вашингтону са сенатором Роном Џонсоном којег је упознала са кључним политичким изазовима у БиХ.
"Задовољство је било разговарати са сенатором Џонсоном о бројним актуелним темама", написала је Цвијановићева на Иксу.
Додала је да су усагласили да економска сарадња и инвестиције у региону треба да дају нову димензију у односима са САД.
"Сагласни смо и у погледу важности јачања институција са циљем заштите граница од илегалних миграција", рекла је Цвијановићева.
