Цвијановић са сенатором Џонсоном: Економска сарадња треба дати нову димензију

03.02.2026

18:24

Цвијановић са сенатором Џонсоном: Економска сарадња треба дати нову димензију
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је у Вашингтону са сенатором Роном Џонсоном којег је упознала са кључним политичким изазовима у БиХ.

"Задовољство је било разговарати са сенатором Џонсоном о бројним актуелним темама", написала је Цвијановићева на Иксу.

Додала је да су усагласили да економска сарадња и инвестиције у региону треба да дају нову димензију у односима са САД.

"Сагласни смо и у погледу важности јачања институција са циљем заштите граница од илегалних миграција", рекла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

