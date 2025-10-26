ФЗО Српске: Нови лијекови на рецепт од 1. новембра

26.10.2025
15:47
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске уврстио је пет нових лијекова на Листу лијекова који се издају на рецепт, а који ће осигураницима бити доступни од 1. новембра ове године. Ријеч је о лијековима који су потребни за лијечење улцерозног колитиса, улцерозног проктитиса, епилепсије као и антипсихотици.
Наиме, на Листу А уводи се лијек “месалазин“ (чепићи) у дози од 1 грама и то за обољеле од улцерозног проктитиса. Имајући у виду да се овај лијек већ налази на Листи А само у другој дози уврштавањем још једног дозног облика побољшава се доступност лијека, те осигураници имају већи избор.
Осим тога, на Листу А уводи се и калијум хлорид прашак за орални раствор у дози од 1 грама који служи за надокнаду калијума у организму, а користи се углавном у ситуацијама недовољног уноса калијума због дуготрајне дијареје, повраћања, поремећаја метаболизма или неадекватне исхране.
Нова доза лијека биће доступна и пацијентима који болују од епилепсије, јер се од 1. новембра на Листу А уврштава лијек “ламотригин“ таблете у дози од 200 милиграма. На овој листи већ су доступни мањи дозни облици “ламотригин“ таблета, тако да се увођењем још једног дозног облика за осигуранике који имају ове здравствене проблеме омогућава већи избор лијекова на рецепт.
Напомињемо да лијекове који се налазе на Листи А Фонд финансира у потпуности за осигуранике који су ослобођени плаћања партиципације.
Осигураници који нису ослобођени плаћања ове обавезе, плаћају партиципацију у износу од десет одсто цијене коју финансира Фонд.
Такође, на Листу Б, гдје сви осигураници без изузетка плаћају доплату у износу од 50 одсто, уводе се нови дозни облици лијекова који су већ на листи.
Здравље
Да ли нас чека тешка сезона грипе?
На овај начин осигураницима који болују од шизофреније или се суочавају са манично-депресивним психозама биће омогућен већи избор лијекова, јер се уводи и лијек арипипразол у облику таблета.
До сада су осигураници са овим здравственим проблемима о трошку Фонда, на рецепт, могли подизати само облик лијека који се примјењује тако што се топи у устима (дисперзибилна таблета).
Осим тога, на Листу Б уводи се и нови дозни облик лијека будесонид од 9 милиграма који се користи у лијечењу осигураника који болују од улцеорзног колитиса. Овај лијек ће на рецепт бити прописан у случајевима када за то постоје медицинске индикације које су дефинисане Листом лијекова који се издају на рецепт.
Од 1. новембра ове године и лијек “цинаризин“ који је био доступан на Листи А1, гдје се налазе нерегистровани лијекови на тржишту БиХ, прећи ће на Листу А. Ријеч је о лијеку који се користи за контролу вртоглавице, зујања у ушима, те осјећаја мучнине и повраћања изазваних поремећајима равнотеже.
С обзиром на то да лијек раније није био регистрован на тржишту БиХ, стављањем на листу А1 омогућена је рефундација уколико осигураник сам негдје купи лијек. Сада, када је лијек регистрован на тржишту БиХ, омогућено је да се лијек пребаци на листу А што ће значајно побољшати доступност овог лијека у Републици Српској.
Иначе, финансирање и увођење нових лијекова на листе Фонда је континуирана пракса у циљу побошљања доступности терапија, али и ефикаснијег лијечења. Тако су и почетком ове године на Листу лијекова који се издају на рецепт уврштене нове терапије које се користе у лијечењу улцерозног колитиса, дијабетеса тип 2, као и лијекови који се користе у лијечењу инфекције дјеце узроковане бактеријама осјетљивим на пенцилин, али и нови дозни облик у лијечењу снижавања липида код осигураника са кардиваскуларним здравственим проблемима.
То потврђује опредјелјелје Фонда здравственог осигурања Републике Српске да када год се створе финансијске могућности, анализирајући потребе осигураника и савремене медицине, уврштава нове терапије како би осигураници што мање новца издвајали за лијекове.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
17
19
16
19
10
19
08
Тренутно на програму