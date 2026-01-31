Шта се десило са задњицом Теодоре Џехверовић - ФОТО

Извор:
Пјевачица Теодора Џехверовић подијелила је упоредне фотографије из 2022. и 2026. године, а у фокусу је била - њена задњица.
На слици старој четири године Теодора, која је недавно показала тетоважу на интимном дијелу тела, изгледа витко, али на новој фотографији разлика је више него очигледна.
Глутеус јој је данас знатно већи, чвршћи и облији, а пјевачица се похвалила озбиљним напретком и промјеном на свом тијелу.
Теодора је и раније отворено говорила о тренинзима, са којих редовно качи провокативне фотографије на друштвене мреже, и раду на себи, а овом објавом још једном је показала да иза њеног изгледа стоји континуитет и озбиљан труд.
