Logo
Large banner

Шта се десило са задњицом Теодоре Џехверовић - ФОТО

Извор:

АТВ

31.01.2026

16:43

Коментари:

0
Шта се десило са задњицом Теодоре Џехверовић - ФОТО

Пјевачица Теодора Џехверовић подијелила је упоредне фотографије из 2022. и 2026. године, а у фокусу је била - њена задњица.

На слици старој четири године Теодора, која је недавно показала тетоважу на интимном дијелу тела, изгледа витко, али на новој фотографији разлика је више него очигледна.

Глутеус јој је данас знатно већи, чвршћи и облији, а пјевачица се похвалила озбиљним напретком и промјеном на свом тијелу.

Теодора је и раније отворено говорила о тренинзима, са којих редовно качи провокативне фотографије на друштвене мреже, и раду на себи, а овом објавом још једном је показала да иза њеног изгледа стоји континуитет и озбиљан труд.

Теодора Џехверовић
Теодора Џехверовић

Подијели:

Таг:

Teodora Džehverović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сандра Решић

Сцена

500 евра у руци: Сандру Решић у Бечу китили парама

7 ч

0
Гоца Тржан о потомству: "Размишљали смо о усвајању"

Сцена

Гоца Тржан о потомству: "Размишљали смо о усвајању"

8 ч

0
Популарни фолкер све што има преписао супрузи

Сцена

Популарни фолкер све што има преписао супрузи

9 ч

2
Роби Вилијамс: Опијао сам се док не бих изгубио свијест

Сцена

Роби Вилијамс: Опијао сам се док не бих изгубио свијест

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner