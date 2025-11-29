Београд, Загреб, Сарајево луде за гаражама: Какво је стање у Бањалуци?

Извор:
Цијена некретнина непрекидно расте, а са њом и потражња гаражних мјеста. Више није довољно да се посједује луксузно возило, сада је и посједовање гараже луксузни статусни симбол.
У Загребу је тржиште гаража отишло толико високо да су цијене на неким локацијама веће него квадрати новоградње.
Примјери из актуелних објава показују да у самом центру Загреба, квадрат гараже иде и до 3.500 евра по метру квадратном, а понекад и више.
Стручњаци упозоравају да је потражња скочила брже него цијене станова, јер се у нове зграде често гради премало јавних паркинг-мјеста. У центру Загреба данас је сасвим нормално да гаража кошта као гарсоњера у мањем хрватском граду.
Ни Београд не заостаје. Цијене гаража расту већ пет година заредом, а центар града постао је „елитна зона” за паркирање.
Примјери из актуелних огласа показују да стандардна гаража 12–15 метара квадратних у ширем центру кошта од 20.000 до 30.000 евра. А, гаражно мјесто у луксузним новоградњама неријетко иде до 40.000 евра.
Гаража у центру Сарајева продаје се за невјероватних 105.000 КМ (око 53.700 евра) изазвала је лавину коментара и невјерицу грађана. А када се урачуна површина испада да је квадрат гараже око 2.000 евра. То је цијена која је до јуче била резервисана за престижне станове.
Просјечна плата тешко прати ове цифре. Гаража од 100. 000 КМ захтијева најмање четири просјечне годишње сарајевске плате.
И на другим локацијама у Сарајеву гараже прелазе 50 или 60 хиљада КМ. Изгледа, паркинг је постао привилегија, комодитет, па чак и статусни симбол.
У Бањалуци влада хронични недостатак гаражних, али и паркинг мјеста. Док нови комплекси зграда подразумијевају подземне гараже и неколико паркинг мјеста испред зграде, све то је недовољно потребама становништва.
Када је у питању продаја гаража, нисмо нашли много понуда. Неколико старих гаража које се продају у центру града (Нова Варош) коштају 1.600 КМ по квадрату, што дође око 25.000 КМ.
Ова цијена је на многим огласима, али смо успјели пронаћи гаражу од 18 квадрата која се продаје за 50.000 КМ.
Оно што је доста више популарније од продаје је изнајмљивање. Гараже или мјесто у подземној гаражи изнајмљује се за 100-150 КМ на мјесечном нивоу, док у појединим луксузним објектима цијена се креће и до 200 КМ.
