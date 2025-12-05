Жељко Митровић раскидао уговоре уживо у дневнику: Подијелио 100 отказа

Извор:
Телеграф
05.12.2025
19:47
Коментари:0
Власник Пинк телевизије Жељко Митровић наставио је са зацртаним циљем и променама на ТВ Пинку.
Он је током националног дневника уживо у програму саопштио да је спремио сто раскида уговора, али је и довео нових десет лица на позиције са којима није био задовољан.
Митровић је најавио промјене, али и наговијестио да ће дијелити отказе наредних 60 дана.
"Ја сам се нашалио са медведом на Инстаграму, али се ради о озбиљној ствари. Налазимо се на прагу најуспјешније сезоне икада, осим појединих сектора који се не развијају, па сам ријешио да пресјечем без икаквих емоција и компромиса, не кажем да је увијек био само проблем у људима, некада је био проблем и у мени јер сам им давао превише ствари да раде, процес промјена ће трајати 60 дана и на сваких десетак дана ћу саопштити шта има ново, данас смо поставили 10 нових позиција, толико људи је и замијењено", каже Жељко који најављује сто раскида уговора. Он је додао:
"Разлог промјена је што су поједини људи функционисали тако да су долазили на посао неколико пута недјељно или уопште нису ни долазили, сто раскида уговора ћемо сигурно направити, биће и болних резова", рекао је Жељко.
Један од кључних новитета јесу свакако нова лица са којима је Жељко потписао уговор, они су Предраг Павловић Баки, Дарко Поповић, Александар Ђаја, Стојан Ђорђевић, Катарина Илијашевић, Неша Серефијановић, Павле Рашковић, Марко Јовичић, Вељко Поповић, Лука Ивковић и Сашка Караш.
