Захарова: Да ли се УН сјећају дјеце из Београда?

РТ Балкан

29.10.2025

14:14

Фото: Танјуг/АП

Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова изјавила је данас да Запад по ко зна који пут "манипулише и жонглира" дечијим животима, те да се нико од њих никада није запитао како ће даље живети деца из Либије, Сирије, али и из бивше Југославије након НАТО бомбардовања.

- А Југославија? Да ли је неко у Секретаријату УН одржао конференцију за дјецу која су била свједоци бомбардовања Београда? Ону дјецу чији су родитељи касније умрли од рака јер је у тим бомбардовањима коришћен осиромашени уранијум. Можда постоје спискови дјеце погинуле током НАТО бомбардовања бивше Југославије? Никога није брига - истакла је Захарова у свом обраћању на конференцији "Антифејк: Истина увијек побјеђује - Отворена дискусија са Маријом Захаровом", коментаришући лажне вијести о наводно украденој дјеци у Украјини.

Она је додала да има дјеце која су растављена услијед борбених дејстава, али да Русија налази времена и могућности да се тим случајевима бави, иако су у питању дјеца из друге државе, преноси РТ Балкан.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Додик спреман на сваку личну жртву, како Српска не би била жртва

Ово није први пут да портпарол руског МСП подсјећа на агресију, која је почињена на територији Србије. Она је недавно подсјетила да је Запад прекршио Хелсиншку повељу бомбардовањем Југославије и признањем тзв. Косова.

Такође, коментаришући одлуку Велике Британије и САД да испоруче Кијеву оружје са осиромашеним уранијумом Захарова је подсјетила на посљедице коришћења муниције са осиромашеним уранијумом приликом НАТО агресије на Југославију.

Марија Захарова

bombardovanje

Београд

