Захарова: Да ли се УН сјећају дјеце из Београда?

- А Југославија? Да ли је неко у Секретаријату УН одржао конференцију за дјецу која су била свједоци бомбардовања Београда? Ону дјецу чији су родитељи касније умрли од рака јер је у тим бомбардовањима коришћен осиромашени уранијум. Можда постоје спискови дјеце погинуле током НАТО бомбардовања бивше Југославије? Никога није брига - истакла је Захарова у свом обраћању на конференцији "Антифејк: Истина увијек побјеђује - Отворена дискусија са Маријом Захаровом", коментаришући лажне вијести о наводно украденој дјеци у Украјини.

Она је додала да има дјеце која су растављена услијед борбених дејстава, али да Русија налази времена и могућности да се тим случајевима бави, иако су у питању дјеца из друге државе, преноси РТ Балкан.

Ово није први пут да портпарол руског МСП подсјећа на агресију, која је почињена на територији Србије. Она је недавно подсјетила да је Запад прекршио Хелсиншку повељу бомбардовањем Југославије и признањем тзв. Косова.

Такође, коментаришући одлуку Велике Британије и САД да испоруче Кијеву оружје са осиромашеним уранијумом Захарова је подсјетила на посљедице коришћења муниције са осиромашеним уранијумом приликом НАТО агресије на Југославију.