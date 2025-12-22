Logo
Large banner

Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

22.12.2025

08:41

Коментари:

0
Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

Миле Китић је родом из дервентског села Доњи Церани које и данас често обилази и гдје сви имају лијепу ријеч за њега.

Мјештани су прије пар година у једној емисији испричали да је живио сиромашно, али истичу да се није промијенио. Сви воле када дође, а када пјева чак и у неком оближњем мјесту сви су обавезно на његовом наступу.

Испричали су и да је урадио и једну велику ствар за село - обезбиједио им је асфалт.

Horoskop

Занимљивости

Почиње период изобиља који се дешава једном у 100 година, ови знаци биће посебно срећни

Да не заборавља на своје родно село, Китић је показао и недавном објавом на Фејсбуку и подсјетио да је Доњим Церанима посветио пјесму "Кућа крај пута".

- Ову пјесму сам снимио 2018. године и посветио свом селу – мојим Доњим Церанима. Вријеме је кад се наша дијаспора враћа својим кућама. Сретан пут свима и добро нам дошли – навео је Китић.

Подијели:

Тагови:

Mile Kitić

Пјевачица

pjevač

Дервента

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Умро легендарни гитариста

Сцена

Умро легендарни гитариста

4 ч

0
Александра Пријовић кроз сузе открила шта се крије иза њене најемотивније баладе

Сцена

Александра Пријовић кроз сузе открила шта се крије иза њене најемотивније баладе

15 ч

0
Сара Јо грцала у сузама на наступу - шири се дирљив снимак

Сцена

Сара Јо грцала у сузама на наступу - шири се дирљив снимак

15 ч

0
Популарна пјевачица о Брени: Има нека своја правила и то ме излуђује

Сцена

Популарна пјевачица о Брени: Има нека своја правила и то ме излуђује

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

12

30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner