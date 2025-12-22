Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

22.12.2025
08:41
Коментари:0
Миле Китић је родом из дервентског села Доњи Церани које и данас често обилази и гдје сви имају лијепу ријеч за њега.
Мјештани су прије пар година у једној емисији испричали да је живио сиромашно, али истичу да се није промијенио. Сви воле када дође, а када пјева чак и у неком оближњем мјесту сви су обавезно на његовом наступу.
Испричали су и да је урадио и једну велику ствар за село - обезбиједио им је асфалт.
Занимљивости
Почиње период изобиља који се дешава једном у 100 година, ови знаци биће посебно срећни
Да не заборавља на своје родно село, Китић је показао и недавном објавом на Фејсбуку и подсјетио да је Доњим Церанима посветио пјесму "Кућа крај пута".
- Ову пјесму сам снимио 2018. године и посветио свом селу – мојим Доњим Церанима. Вријеме је кад се наша дијаспора враћа својим кућама. Сретан пут свима и добро нам дошли – навео је Китић.
Најновије
Најчитаније
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Тренутно на програму