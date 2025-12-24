Logo
Бившем црногорском министру одређен једномјесечни притвор

24.12.2025

21:47

Бившем министру пољопривреде и руралног развоја Црне Горе Милутину Симовићу одређен је притвор до 30 дана због сумње да је злоупотријебио службени положај, саопштено је вечерас из Вишег суда у Подгорици.

Притвор је одређен због опасности да би могао да утиче на свједоке, а против овог рјешења дозвољена је жалба.

Симовића сумњиче да је из државне касе плаћао боравак у ексклузивним хотелима и ручкове породици и пријатељима.

Он је ухапшен прије два дана у Никшићу по налогу Специјалног државног тужилаштва.

Након саслушања у Специјалном полицијском одјељењу, Симовић је спроведен у зграду Спецојалног тужилаштва, гдје му је одређено задржавање до 72 сата.

Симовић је хапшен и 13. децембра прошле године због незаконите исплате новца из агробуџета, чиме је причињена штета држави од 300.000 евра.

Од 2016. до 2020. Симовић је био министар пољопривреде и руралног развоја и потпредсједник Владе у вријеме док је црногорски премијер био Душко Марковић.

Недавно је свједочио у Вишем суду у Подгорици у наставку суђења бившем министру Петру Ивановићу, против којег се води процес у другом предмету у вези са ненамјенским трошењем 23 милиона евра кредита из Фонда Абу Даби.

Црна Гора

Притвор

