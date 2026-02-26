Logo
Огласио се Клинички центар Србије о стању Ивице Дачића

Телеграф

26.02.2026

12:06

1
Ивица Дачић
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић налази се на болничком лечењу у Клиничком центру Србије, због обостране упале плућа, а његово здравствено стање лекари оцењују као тешко, али стабилније у односу на претходну ноћ.

Министар Дачић је и даље под сталним љекарским надзором и примјењују се све неопходне терапијске мјере.

„Пацијент је тренутно стабилнијег општег стања, али је и даље ријеч о озбиљној клиничкој слици која захтијева интензивно праћење и лијечење“, наводи доктор Спасоје Попевић, уз напомену да је за коначне прогнозе још увијек рано.

О даљем току лијечења и опоравку министра Дачића, јавност ће бити благовремено обавештавана.

(телеграф)

