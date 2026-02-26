Огласио се Клинички центар Србије о стању Ивице Дачића

Извор:
Телеграф
26.02.2026
12:06
Коментари:1
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић налази се на болничком лечењу у Клиничком центру Србије, због обостране упале плућа, а његово здравствено стање лекари оцењују као тешко, али стабилније у односу на претходну ноћ.
Министар Дачић је и даље под сталним љекарским надзором и примјењују се све неопходне терапијске мјере.
„Пацијент је тренутно стабилнијег општег стања, али је и даље ријеч о озбиљној клиничкој слици која захтијева интензивно праћење и лијечење“, наводи доктор Спасоје Попевић, уз напомену да је за коначне прогнозе још увијек рано.
О даљем току лијечења и опоравку министра Дачића, јавност ће бити благовремено обавештавана.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму