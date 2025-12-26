Logo
Large banner

Закон пун нелогичности: Ако комшије и родбина долазе да помогну, морају бити пријављени у Пореској

Извор:

АТВ

26.12.2025

19:15

Коментари:

0
Закон пун нелогичности: Ако комшије и родбина долазе да помогну, морају бити пријављени у Пореској
Фото: АТВ

Доста прашине подигао је Закон о радном ангажовању на сезонским пословима. Он забрањује неопорезив рад свима осим супружницима, дјеци и родитељима у једном домаћинству.

Тако ће комшије, стрине, тетке и остала родбина која долази у помоћ на сјетву, жетву или свињокољ морати бити дан раније пријављени у Пореску управу Републику Српске.

Ако се то не догоди, домаћин који их је позвао у помоћ, умјесто ракије са својим помоћницима, могао би да попије казну од 1.500 КМ. Свим пољопривредним произвођачима који за своје послове ангажују помоћнике, додатно оптерећење са порезима би само отежало и успорило рад.

"Ми већ дужи низ година имамо различите намете који се повећавају из године у годину, тако да није тачно да пољопривредни произвођачи не плаћају порез. Ово што се тиче сезонских радника, није проблем да се и то ријеши, само се морају ријешити неке друге ствари, мора се ријешити црно тржиште у пољопривреди, шверцери, накупци, нелегалан увоз робе", каже Борис Тадић, пољопривредно газдинство Тадић.

Грађани, подијељеног мишљења.

" И треба, треба бити пријављен" ,

"Не треба, мислим да треба село развијати што више, да треба стимулисати људе да остану на селу да живе, а не наплаћивати више порезе",

"Мислим да је то глупост за наше обичаје, ми имамо неке своје обичаје, кад уђемо у Европску унију онда ћемо видјети шта ћемо и како ћемо, а за сад не видим никакву потребу за тим", неки су од коментара грађана.

Закон је у функцији спровођења мјера на сузбијању сиве економије и неформалног запошљавања, стоји у образложењу закона.

"Сезонски послови у смислу овог закона су поједини послови у подручју пољопривреде, шумарства и риболова и подручју туризма у складу са прописима којима се уређује туризам, који се обављају у одређеном периоду године, односно у сезони када постоји повећана потреба за радом због сезонске природе дјелатности и који трају ограничено вријеме", наведено је у закону.

Да је наведени закон пун нелогичности и супротан традицији, став је и предсједника СНСД-а.

"Зато сам разговарао с Аном Тришић Бабић, која овај закон неће потписати и вратиће га на поновно разматрање и дораду. Разговараћу с посланицима СНСД-а и нашим коалиционим партнерима како би све нелогичности биле отклоњене, разумијевајући да ни сада нису имали лошу намјеру", навео је предсједника СНСД-а Милорад Додик на Иксу.

Тешко је замислити како ће наведени закон функционисати у пракси. Остаје да видимо да ли ће након поновног разматрање доћи до неких промјена и да ли ће нпр. купљевина сијена постати још већа главобоља домаћинствима. Досад је то било углавном, јако сунце.

Подијели:

Тагови:

sezona

poslovi

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од Нове године скупља вода у Бањалуци

Бања Лука

Од Нове године скупља вода у Бањалуци

1 ч

0
Завршетак полугодишта у Српској, почиње зимски распуст

Друштво

Завршетак полугодишта у Српској, почиње зимски распуст

2 ч

0
Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

Занимљивости

Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

2 ч

0
Одиграла се права драма: Ватра прогутала аутобус, призор је био језив

Србија

Одиграла се права драма: Ватра прогутала аутобус, призор је био језив

2 ч

0

Више из рубрике

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 39.140 пута

Република Српска

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 39.140 пута

3 ч

0
Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

Република Српска

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

4 ч

0
Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској

Република Српска

Влада донијела Одлуку о најнижој плати у Републици Српској

5 ч

0
Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

Република Српска

Директор Жељезница Слађан Јовић поднио оставку: "Уморио се мало"

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

07

Борис брутално претучен испред кафића: Задобио тешке тјелесне повреде, нападачи на слободи

21

07

Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner