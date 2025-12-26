Закон пун нелогичности: Ако комшије и родбина долазе да помогну, морају бити пријављени у Пореској

Извор:
АТВ
26.12.2025
19:15
Коментари:0
Доста прашине подигао је Закон о радном ангажовању на сезонским пословима. Он забрањује неопорезив рад свима осим супружницима, дјеци и родитељима у једном домаћинству.
Тако ће комшије, стрине, тетке и остала родбина која долази у помоћ на сјетву, жетву или свињокољ морати бити дан раније пријављени у Пореску управу Републику Српске.
Ако се то не догоди, домаћин који их је позвао у помоћ, умјесто ракије са својим помоћницима, могао би да попије казну од 1.500 КМ. Свим пољопривредним произвођачима који за своје послове ангажују помоћнике, додатно оптерећење са порезима би само отежало и успорило рад.
"Ми већ дужи низ година имамо различите намете који се повећавају из године у годину, тако да није тачно да пољопривредни произвођачи не плаћају порез. Ово што се тиче сезонских радника, није проблем да се и то ријеши, само се морају ријешити неке друге ствари, мора се ријешити црно тржиште у пољопривреди, шверцери, накупци, нелегалан увоз робе", каже Борис Тадић, пољопривредно газдинство Тадић.
Грађани, подијељеног мишљења.
" И треба, треба бити пријављен" ,
"Не треба, мислим да треба село развијати што више, да треба стимулисати људе да остану на селу да живе, а не наплаћивати више порезе",
"Мислим да је то глупост за наше обичаје, ми имамо неке своје обичаје, кад уђемо у Европску унију онда ћемо видјети шта ћемо и како ћемо, а за сад не видим никакву потребу за тим", неки су од коментара грађана.
Закон је у функцији спровођења мјера на сузбијању сиве економије и неформалног запошљавања, стоји у образложењу закона.
"Сезонски послови у смислу овог закона су поједини послови у подручју пољопривреде, шумарства и риболова и подручју туризма у складу са прописима којима се уређује туризам, који се обављају у одређеном периоду године, односно у сезони када постоји повећана потреба за радом због сезонске природе дјелатности и који трају ограничено вријеме", наведено је у закону.
Да је наведени закон пун нелогичности и супротан традицији, став је и предсједника СНСД-а.
"Зато сам разговарао с Аном Тришић Бабић, која овај закон неће потписати и вратиће га на поновно разматрање и дораду. Разговараћу с посланицима СНСД-а и нашим коалиционим партнерима како би све нелогичности биле отклоњене, разумијевајући да ни сада нису имали лошу намјеру", навео је предсједника СНСД-а Милорад Додик на Иксу.
Тешко је замислити како ће наведени закон функционисати у пракси. Остаје да видимо да ли ће након поновног разматрање доћи до неких промјена и да ли ће нпр. купљевина сијена постати још већа главобоља домаћинствима. Досад је то било углавном, јако сунце.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
21
07
21
07
21
01
20
58
20
54
Тренутно на програму