Мост у Чесми се отвара сљедеће седмице

Аутор:

Теодора Беговић
05.04.2026 19:20

Мост у чесми
Фото: ATV

Радови се приводе крају и скоро све је спремно за отварање моста у Чесми на који се годинама чека. Било би и раније да је Градска управа имала капацитете за завршeтак пројекта, али ниje. Зато су обавезу завршетка изградње моста и приступних путева преузели Путеви Републике Српске.

Лидер СНСД-а, Милорад Додик, истиче да је отварање моста веома значајно за грађане, а и саму Бањалуку, јер ће смањити велике гужве према том дијелу града.

"Били смо буквално присиљени да преузмемо и ове саобраћајнице јер да то нисмо урадили овај мост би висио као доказ неспособности Градске управе која није имала капацитете да то заврши. Овдје су били снажни имовинско-правни пробеми који су се, у међувремену, ријешили", рекао је Милорад Додик, лидер СНСД-а.

Након изградње моста, остаје да се заврши и саобраћајница ка Врбањи и Челинцу чиме ће се додатно растеретити град из тог правца.

"Један капиталан пројекат, не само за Чесму Кумсале, већ и за Бањалуку и Републику Српску. Отварањем овог моста доћи ће до значајног преусмјеравања саобраћаја према Врбањи, Челинцу и Котор Варошу, Теслићу и читавој тој регији. С овим мостом ријешићемо велик саобраћајни проблем", рекао је Мирослав Јанковић, в. д. директора Путева Републике Српске.

Грађани насеља Чесма коначно дочекују отварање моста који ће значајно олакшати свакодневни живот мјештана. Коначно ће имати директну комуникацију са градом.

"Прије свега, желио бих да истакнем да је ово од веома великог значаја за све грађане Чесме. Као што видите, радови се приводе крају, а кроз који дан ћемо и отворити мост, али све захваљујући Милораду Додику, Влади Републике Српске и Путевима који су ово и урадили, каже Срђан Крејић, члан Савјета мјесне заједнице Чесма

Док се Градска управа бави естетским украшавањем града, за инвестиције које су од круцијалног значаја свим грађанима, нема капацитет. За то вријеме, Влада Републике Српске принуђена је да крпи пропусте Градске управе. Вриједност радова на самом мосту износи нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око милион и по КМ. све су у потпуности финансирали Путеви и Влада Републике Српске.

мост у Чесми

Путеви Републике Српске

Више из рубрике

Мост Чесма Додик Јанковић

Бања Лука

Додик: Мост у Чесми биће завршен наредне седмице

21 ч

5
Додик Јанковић мост Чесма

Бања Лука

Додик и Јанковић обишли градилиште моста у Чесми

22 ч

0
Мотоцикли пролазе кружни ток код Адико банке у отварању нове мото сезоне

Бања Лука

Отворена мото сезона у Бањалуци

1 д

1
Потопљена Шведска плажа у Бањалуци

Бања Лука

Потоп у Бањалуци: Врбас преплавио популарну плажу

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

08

12

Виц дана: Дошао Хасо пијан у јавну кућу

