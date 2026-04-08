Ужас у Србији: Мајка са кћерком улетјела у полицију, пријавила да је дијете силовао отац?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мајка са малољетном кћерком дошла је јуче у полицијску станицу у Ђаковици како би пријавила силовање.
Портпарол полиције у Ђаковици Влера Краснићи рекла је да је дјевојчица сексуално злостављана од стране одрасле особе која је члан породице.
"Како би се осигурало да се према малољетници поступа са дужном пажњом, њу је саслушала Регионална истражна јединица у присуству службеника Центра за социјални рад. Косовска полиција успјела је да лоцира и ухапси осумњиченог. У пуној координацији са државним тужиоцем, одређен му је притвор до 48 сати и против њега је покренут случај за силовање", изјавило је Краснићи, преноси Телеграф.
Поводом овог случаја, Основно тужилаштво у Ђаковици такође је изнијело детаље случаја - рекли су да ће против осумњиченог бити поднијет захтјев за одређивање мјере притвора.
"Поводом предметног случаја, обавјештавамо вас да је по одлуци државног тужиоца једно лице задржано у трајању до 48 сати, због кривичног дјела силовање, и државни тужилац ће, у законском року, поднети захтјев за одређивање мјере притвора. Државни тужилац, у координацији са Косовском полицијом, предузима све неопходне радње у вези са овим случајем", наводи се у одговору тужилаштва.
Навели су да је, с обзиром на то да се случај односи на малољетна лица, он према законским одредбама затворен за јавност.
Поводом овог случаја, у медијима је објављено да се догађај одиграо у селу Ереч у Ђаковици, те се сумња да је отац сексуално напао своју кћерку.
Како преноси лист Сигнали, жртва стара 11 година саслушана је у присуству мајке и представника Центра за социјални рад, гдје је навела да ју је осумњичени сексуално напао док је боравила у његовој кући.
Првобитно је осумњичени успио да избјегне органе реда и није лоциран одмах након пријаве случаја, па је неко вријеме био на потјерници полиције.
Међутим, након предузимања интензивних истражних и оперативних радњи од стране надлежних јединица, било је могуће лоцирати и ухапсити осумњиченог М. С. (50).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
6 ч0
Србија
10 ч0
Србија
10 ч0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму