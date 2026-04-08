Ужас у Србији: Мајка са кћерком улетјела у полицију, пријавила да је дијете силовао отац?

08.04.2026 12:34

Илустрација плаве полицијске ротације која није укључена

Мајка са малољетном кћерком дошла је јуче у полицијску станицу у Ђаковици како би пријавила силовање.

Портпарол полиције у Ђаковици Влера Краснићи рекла је да је дјевојчица сексуално злостављана од стране одрасле особе која је члан породице.

Брајан бој

Свијет

Инфлуенсер на удару критика: Искористио бескућнике за садржај

"Како би се осигурало да се према малољетници поступа са дужном пажњом, њу је саслушала Регионална истражна јединица у присуству службеника Центра за социјални рад. Косовска полиција успјела је да лоцира и ухапси осумњиченог. У пуној координацији са државним тужиоцем, одређен му је притвор до 48 сати и против њега је покренут случај за силовање", изјавило је Краснићи, преноси Телеграф.

Поводом овог случаја, Основно тужилаштво у Ђаковици такође је изнијело детаље случаја - рекли су да ће против осумњиченог бити поднијет захтјев за одређивање мјере притвора.

Судска полиција

Хроника

Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

"Поводом предметног случаја, обавјештавамо вас да је по одлуци државног тужиоца једно лице задржано у трајању до 48 сати, због кривичног дјела силовање, и државни тужилац ће, у законском року, поднети захтјев за одређивање мјере притвора. Државни тужилац, у координацији са Косовском полицијом, предузима све неопходне радње у вези са овим случајем", наводи се у одговору тужилаштва.

Навели су да је, с обзиром на то да се случај односи на малољетна лица, он према законским одредбама затворен за јавност.

Поводом овог случаја, у медијима је објављено да се догађај одиграо у селу Ереч у Ђаковици, те се сумња да је отац сексуално напао своју кћерку.

напад амбасада израел

Свијет

Приведено 10 људи након напада у Истанбулу

Како преноси лист Сигнали, жртва стара 11 година саслушана је у присуству мајке и представника Центра за социјални рад, гдје је навела да ју је осумњичени сексуално напао док је боравила у његовој кући.

Првобитно је осумњичени успио да избјегне органе реда и није лоциран одмах након пријаве случаја, па је неко вријеме био на потјерници полиције.

Међутим, након предузимања интензивних истражних и оперативних радњи од стране надлежних јединица, било је могуће лоцирати и ухапсити осумњиченог М. С. (50).

(Лајми.нет)

Прочитајте више

Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор

Свијет

ФБИ: Ирански хакери ударили на Америку

7 ч

0
Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Република Српска

Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

7 ч

27
Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

БиХ

Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

7 ч

0
Мост у бањалучком насељу Чесма

Бања Лука

Сутра отварање моста у бањалучком насељу Чесма

8 ч

3

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Ужасни детаљи трагедије у Сурчину: Убио човјека, украо му ауто, па се забио у крст!

6 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Србија

Детаљи стравичног удес: Излетио са пута и ударио у крст, погинуо на лицу мјеста!

10 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Тешка трагедија у Сурчину: Младић страдао у саобраћајној несрећи

10 ч

0
Медвједи се пробудили из зимског сна: Мјештани узнемирени призором

Србија

Медвједи се пробудили из зимског сна: Мјештани узнемирени призором

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner