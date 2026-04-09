Мелони: Пролаз Хормушким мореузом не смије бити наплаћен

Аутор:АТВ
Коментари:0
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је у четвртак да је поновна успостава слободне пловидбе Хормушким мореузом од кључног интереса за њену земљу и Европску унију, те се обавезала на сарадњу са партнерима како би се тај циљ остварио.
Након америчко-израелских напада, Иран је ограничио промет кроз мореуз како би извршио притисак на своје противнике, што је изазвало раст цена енергената, јер приближно петина светске нафте и гаса пролази тим уским морским путем, пише Ројтерс.
У оквиру својих предлога за окончање рата, Техеран жели да уведе накнаде бродовима за пролазак кроз Ормуски мореуз.
"Ако Иран успе да добије овлашћење за наплату додатних царина за транзит кроз мореуз, то би могло изазвати економске посљедице и промјене у трговинским токовима", рекла је Мелони у доњем дому парламента.
"Већ сарађујемо са коалицијом за Ормуски мореуз, коју предводи Уједињено Краљевство и која окупља више од 30 земаља, како бисмо створили безбједносне услове за потпуну обнову слободе пловидбе и снабдијевања", додала је.
Међутим, потпредсједник владе Матео Салвини изјавио је у сриједу да Италија неће слати бродове за патролирање тим подручјем без мандата УН-а.
Мелони је осудила сва кршења двонедјељног споразума о прекиду ватре који су раније ове недјеље договорили САД и Иран. Такође је позвала Израел да прекине војне операције у Либану, те је, упркос оптужбама опозиције да је превише блиска са предсједником Доналд Трамп, поновила своје противљење америчкој одлуци о нападу на Иран.
"Били смо на корак од тачке без повратка, али сада је пред нама крхка перспектива мира коју морамо одлучно слиједити", поручила је Мелони.
Ово је био први говор италијанске лидерке у парламенту након тешког пораза на референдуму о реформи правосуђа прије двије недјеље, који је довео до неколико оставки у њеној влади.
У свом једносатном говору искључила је било какву ширу реконструкцију кабинета и обећала да ће одрадити пуни парламентарни мандат, који траје до друге половине сљедеће године.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
6 ч0
Бања Лука
6 ч2
Бања Лука
6 ч0
Економија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
01
18
58
18
36
18
26
18
20
Тренутно на програму