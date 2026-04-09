Двије особе погинуле у авионској несрећи у Аризони

АТВ
09.04.2026 08:22

Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15
Фото: Screenshot / X

Двије особе су погинуле у авионској несрећи на малом аеродрому код града Марана у Аризони, саопштили су званичници те америчке савезне државе.

Градоначелник Маране Џон Пост је казао да је авион слетио са писте и запалио се, преноси данас АП.

Портпарол града Вик Хатавеј је саопштио да су у авиону биле двије особе, и да њихов идентитет није познат.

Полицијска управа Марене, која се налази око 32 сјеверозападно од Тусона, саопштила је да није било других повријеђених, и да није било других летјелица које су учествовале у несрећи на том аеродрому.

Истрагу о узроку несреће преузео је Национални одбор за безбједност саобраћаја, преноси Тан‌југ.

Прочитајте више

Бранка Иличковић Ђукић, бака од 102 године

Занимљивости

Бранка има 102 године, преживјела је Други свјетски рат, Голи оток, логоре и има само једну поруку за све нас

10 ч

0
На фотографији су брачни пар Џон и Алис Трис, позирају током ручка

Занимљивости

Брачни пар из САД-а након 70 година проведених заједно преминуо у размаку од девет сати

10 ч

0
Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

Србија

Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

11 ч

0
Несметано одвијање саобраћаја

Друштво

Несметано одвијање саобраћаја

11 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп запријетио Ирану: Пуцњава почиње ако не испуните споразум

11 ч

0
Американац признао осам убистава из 90-их: Откривен захваљујући ДНК траговима с коре пице

Свијет

Американац признао осам убистава из 90-их: Откривен захваљујући ДНК траговима с коре пице

12 ч

0
Пљачкаш вијека лоциран на јахти: Украо 22 милиона евра, а сада ужива на Карибима

Свијет

Пљачкаш вијека лоциран на јахти: Украо 22 милиона евра, а сада ужива на Карибима

20 ч

0
Венс: Иран погрешно разумио примирје

Свијет

Венс: Иран погрешно разумио примирје

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Свештеник сексуално узнемиравао ученика католичке школе

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

