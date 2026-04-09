Двије особе погинуле у авионској несрећи у Аризони

Двије особе су погинуле у авионској несрећи на малом аеродрому код града Марана у Аризони, саопштили су званичници те америчке савезне државе.
Градоначелник Маране Џон Пост је казао да је авион слетио са писте и запалио се, преноси данас АП.
Портпарол града Вик Хатавеј је саопштио да су у авиону биле двије особе, и да њихов идентитет није познат.
Полицијска управа Марене, која се налази око 32 сјеверозападно од Тусона, саопштила је да није било других повријеђених, и да није било других летјелица које су учествовале у несрећи на том аеродрому.
Истрагу о узроку несреће преузео је Национални одбор за безбједност саобраћаја, преноси Танјуг.
