Иран о окончању сукоба: САД да изаберу!

Сједињене Америчке Државе морају да изаберу да ли желе прекид ватре или не, поручио је министар спољних послова Ирана Абас Аракчи.
"Иранско-амерички услови су јасни и експлицитни. САД морају да одаберу, или ће бити прекида ватре или наставак рата преко Израела. Не могу имати обоје", написао је Аракчи на мрежи Икс.
Он је истакао да цијели свијет види масакре у Либану.
"Лопта је у америчком дворишту, а свијет гледа да ли ће се држати својих обавеза", саопштио је Аракчи, а преноси Срна.
Претходно је Иран прогласио "историјску и разорну побједу" над САД и Израелом након 40 дана рата, наводећи да је Вашингтон био приморан да прихвати ирански приједлог који укључује прекид ватре, укидање санкција и повлачење америчких борбених снага из региона.
Упркос примирју, израелске снаге покренуле су жестоке нападе на Либан, гађајући 100 циљева у року од 10 минута. У нападима је убијено најмање 254 Либанца, а најмање 1.165 је повријеђено.
Ирански предсједник Масуд Пезешкијан осудио је кршење прекида ватре између Ирана и Сједињених Америчких Држава и најавио да ће Техеран "одлучно" одговорити на сваки напад.
У телефонском разговору са пакистанским премијером Шахбазом ШариФом, осудио је јучерашње нападе на острвима Лаван и Сири, преноси иранска телевизија Пресс.
Пезешкијан је истакао да је Либан укључен у план од 10 тачака, док Израел и САД тврде супротно.
Нагласио је и да тај план представља оквир за трајно окончање рата.
