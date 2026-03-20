Москва одбацила наводе: Није било понуде Американцима

СРНА

20.03.2026

21:45

Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством и директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев одбацио је као лажне наводе да је Сједињеним Америчким Државама пренио приједлог Москве да обустави достављање обавештајних података Ирану у замјену за укидање помоћи Украјини.

Дмитријев је на друштвеној мрежи Икс кратко поручио да је ријеч о лажној вијести, коментаришући писање листа Политико.

Он је истовремено захвалио чланици Представничког дома америчког Конгреса Ани Паулини Луни, која је, како је навео, унапријед упозорила на широку кампању ширења лажних вијести у медијима с циљем подривања напретка.

У другој објави Дмитријев је оптужио ратне хушкаче из Велике Британије и Европске уније за ширење дезинформација.

Према његовим ријечима, ти кругови покушавају да скрену пажњу са, како је оцијенио, надолазећег енергетског удара који ће, по његовом мишљењу, оголити њихове стратешке грешке.

Дмитријев је 11. марта боравио на Флориди, гдје је разговарао са представницима америчке администрације, а том приликом, како је раније изјавио, разматрани су и могући пројекти за обнову руско-америчких односа, као и актуелна криза на свјетском енергетском тржишту.

