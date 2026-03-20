Пролазник у Њемачкој пронашао 35 људских зуба на плочнику, покренута истрага

20.03.2026
22:46
Један пролазник пронашао је тридесетак људских зуба на плочнику у њемачком граду Хесеу, а полиција је покренула истрагу поводом овог случаја, пренио је данас Шпигел.
Како се наводи, полиција је апеловала на грађане да им помогну у истрази.
Човјек који је пронашао људске зубе на улици контактирао је полицију која је на лице мјеста одмах упутила патролу.
Припадници полиције пронашли су укупно 35 зуба, од којих је већина била цијела, а неки у фрагментима.
Није познато зашто су зуби ту остављени, а како је полиција навела, околности овог случаја су за сада потпуно нејасне.
Припадници полиције најприје су истражили оближњу зубарску ординацију, али ту није откривен ниједан траг.
Институт за форензику потврдио је да су зуби људски, а за сада се ово откриће не повезује са кривичним дјелом.
Полиција је позвала грађане да пруже информације о овом мистериозном случају и помогну у истрази, пренио је Шпигел.
