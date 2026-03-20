Logo
Large banner

Пролазник у Њемачкој пронашао 35 људских зуба на плочнику, покренута истрага

20.03.2026

22:46

Коментари:

0
Зуби / протеза
Фото: Pexels / Photo by Karola G.

Један пролазник пронашао је тридесетак људских зуба на плочнику у њемачком граду Хесеу, а полиција је покренула истрагу поводом овог случаја, пренио је данас Шпигел.

Како се наводи, полиција је апеловала на грађане да им помогну у истрази.

Човјек који је пронашао људске зубе на улици контактирао је полицију која је на лице мјеста одмах упутила патролу.

Припадници полиције пронашли су укупно 35 зуба, од којих је већина била цијела, а неки у фрагментима.

полиција србија

Свијет

Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

Није познато зашто су зуби ту остављени, а како је полиција навела, околности овог случаја су за сада потпуно нејасне.

Припадници полиције најприје су истражили оближњу зубарску ординацију, али ту није откривен ниједан траг.

Институт за форензику потврдио је да су зуби људски, а за сада се ово откриће не повезује са кривичним д‌јелом.

илу-хороскоп-27022026

Занимљивости

Викенд хороскоп: Рибе очекују романтичне ситуације, док Стријелца чекају велике промјене

Полиција је позвала грађане да пруже информације о овом мистериозном случају и помогну у истрази, пренио је Шпигел.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

zubi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ирена Јолџић

Друштво

Јолџић за АТВ: Без алиментације дијете остаје без онога што му законом припада

2 ч

1
Секси стајлингом распаметила: Мреже су се усијале због посљедње фотке Арине Сабаленке

Сцена

Секси стајлингом распаметила: Мреже су се усијале због посљедње фотке Арине Сабаленке

2 ч

0
Кремљ

Свијет

Москва одбацила наводе: Није било понуде Американцима

2 ч

0
Хамдија Алукић ухапшен у Америци због оптужби за ратне злочине

Хроника

Хамдија Алукић ухапшен у Америци због оптужби за ратне злочине

3 ч

1

Више из рубрике

Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

Свијет

Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

2 ч

0
Трамп: Не желим прекид ватре у сукобу са Ираном

Свијет

Трамп: Не желим прекид ватре у сукобу са Ираном

2 ч

1
Кремљ

Свијет

Москва одбацила наводе: Није било понуде Американцима

2 ч

0
Принцеза Мете-Марит

Свијет

Норвешка принцеза проговорила о Епстину: „Вољела бих да га никада нисам упознала“

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Апликације за бољи сан имају неочекиван утицај на људе који пате од несанице

22

52

Кесић: САД би могле напустити НАТО савез

22

46

Пролазник у Њемачкој пронашао 35 људских зуба на плочнику, покренута истрага

22

44

Викенд хороскоп: Рибе очекују романтичне ситуације, док Стријелца чекају велике промјене

22

34

Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner