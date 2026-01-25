Logo
Large banner

Тајна техника Гордона Ремзија: Овако спремљена јаја никада нисте пробали

Извор:

Б92

25.01.2026

18:11

Коментари:

0
Тајна техника Гордона Ремзија: Овако спремљена јаја никада нисте пробали
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Сигурно мислите да није "нека велика наука" испржити савршена јаја на око, али Гордон Ремзи има трик који ће вас одушевити.

Кувана, поширана, као кајгана или омлет – јаја су многима први избор за доручак. Међу фаворитима је и јаје на око, са благо хрскавим ивицама и течним жуманцем. Ако вам његова припрема задаје муке, трик славног кувара Гордона Ремзија могао би вам помоћи.

Како Гордон Ремзи припрема јаја на око

Ремзијева метода заснива се на два једноставна корака: додавању маслаца и начину на који рукује тигањем током печења. У хладан тигањ прво сипа уље и додаје издашан комад маслаца. Он користи тигањ од угљеничног челика, али једнако добро ће послужити и квалитетан тигањ са нелепљивим дном.

@gordonramsayofficial An eggscellent tip for your weekend brunch plans from me ! #nextlevelkitchen ♬ original sound - Gordon Ramsay

Када се маслац снажно запјени, у тигањ разбије јаја и зачини их. Ремзи се држи соли, бибера и прстохвата чили пахуљица, али зачине слободно прилагодите сопственом укусу.

У том тренутку маслац ће се пенити, а уље ће вјероватно и мало прскати – дакле, рачунајте на нешто нереда. Слиједи кључни дио: склоните тигањ са ватре и непрестано га кружно окрећите зглобом. Иако захтијева мало пажње, призор је вриједан труда – врућ маслац прелива бјеланца и пече их равномјерно до савршене текстуре. Маслац даје богат укус цијелом јелу, а жуманца додатно обавија и чини их још сочнијима.

Када су бјеланца потпуно печена, вратите тигањ на ватру. Ако желите да се до краја држите Ремзијеве верзије, јаја попрскајте срирацха сосом и Worcestershire сосом и послужите их на препеченом хљебу са маслацем.

Комбинација је слана, ароматична и благо пикантна. Ипак, без обзира на то како их на крају зачините, ову методу свакако вриједи испробати – можда вам постане нова омиљена.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Гордон Ремзи

Jaje

Храна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Савјети

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

1 д

0
Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

Свијет

Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

2 д

0
Брза Храна

Здравље

Ово је најгора храна за здравље артерија

2 д

0
Која храна природно лијечи несаницу?

Здравље

Која храна природно лијечи несаницу?

5 д

0

Више из рубрике

Психолози откривају: Шта ваша реакција на стрес говори о дјетињству

Савјети

Психолози откривају: Шта ваша реакција на стрес говори о дјетињству

5 ч

0
Бубрези

Савјети

Спас за бубреге, напитак од ове житарице за 10 дана „топи“ и избацује каменчиће и токсине

1 д

0
Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Савјети

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

1 д

0
прање суђа кухиња

Савјети

Загорјеле шерпе ће уз овај трик заблистати као нове

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у финалу без једног од најбољих, почео меч

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner