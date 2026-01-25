Тајна техника Гордона Ремзија: Овако спремљена јаја никада нисте пробали

Извор:
Б92
25.01.2026
18:11
Коментари:0
Сигурно мислите да није "нека велика наука" испржити савршена јаја на око, али Гордон Ремзи има трик који ће вас одушевити.
Кувана, поширана, као кајгана или омлет – јаја су многима први избор за доручак. Међу фаворитима је и јаје на око, са благо хрскавим ивицама и течним жуманцем. Ако вам његова припрема задаје муке, трик славног кувара Гордона Ремзија могао би вам помоћи.
Ремзијева метода заснива се на два једноставна корака: додавању маслаца и начину на који рукује тигањем током печења. У хладан тигањ прво сипа уље и додаје издашан комад маслаца. Он користи тигањ од угљеничног челика, али једнако добро ће послужити и квалитетан тигањ са нелепљивим дном.
@gordonramsayofficial An eggscellent tip for your weekend brunch plans from me ! #nextlevelkitchen ♬ original sound - Gordon Ramsay
Када се маслац снажно запјени, у тигањ разбије јаја и зачини их. Ремзи се држи соли, бибера и прстохвата чили пахуљица, али зачине слободно прилагодите сопственом укусу.
У том тренутку маслац ће се пенити, а уље ће вјероватно и мало прскати – дакле, рачунајте на нешто нереда. Слиједи кључни дио: склоните тигањ са ватре и непрестано га кружно окрећите зглобом. Иако захтијева мало пажње, призор је вриједан труда – врућ маслац прелива бјеланца и пече их равномјерно до савршене текстуре. Маслац даје богат укус цијелом јелу, а жуманца додатно обавија и чини их још сочнијима.
Када су бјеланца потпуно печена, вратите тигањ на ватру. Ако желите да се до краја држите Ремзијеве верзије, јаја попрскајте срирацха сосом и Worcestershire сосом и послужите их на препеченом хљебу са маслацем.
Комбинација је слана, ароматична и благо пикантна. Ипак, без обзира на то како их на крају зачините, ову методу свакако вриједи испробати – можда вам постане нова омиљена.
(б92)
Савјети
5 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Тренутно на програму