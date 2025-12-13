Трамп: Услиједиће одмазда против "Исламске државе"

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је озбиљне мјере одмазде против "Исламске државе" након смрти америчких војника у нападу у сиријском граду Палмири.
- Ово је био напад "Исламске државе" на САД и Сирију у веома опасном дијелу Сирије, који није у потпуности под њиховом контролом. Предсједник Сирије Ахмед ел Шара је изузетно љут и узнемирен овим нападом. Услиједиће веома озбиљна одмазда - написао је Трамп у објави на мрежи "Социјална истина".
Пентагон је раније саопштио да су два америчка војника и један цивил преводилац убијени данас у нападу код сиријског града Палмире, док су тројица рањена.
