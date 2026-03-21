Додик: Још једна успјешна посјета Мађарској, подршка Виктору Орбану

Аутор:АТВ
21.03.2026
22:24
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик по повратку из Мађарске каже да је задовољан чињеницом да су имали још једну успјешну посјету Будимпешти гдје су одржали важне састанке и позвао Србе да пруже подршку Виктору Орбану на предстојећим изборима.
"Мађарска је земља која разумије ситуацију овдје. Њен лидер Виктор Орбан заслужује подршку свих Срба и људи који гласају у Мађарској. Ми смо нескривено ту подршку давали на сваком мјесту у сваком тренутку. Жељели смо да са разним другим пријатељима из Европе и Америке разговарамо о томе како учинити да оснажимо покрет који јача суверенитет, идентитет и снагу границе држава. Да се не деси застој који би могао да доведе до охрабривања оних који су све довели до ћорсокака пропагирајући либерално глобалистичке пројекте који нису дали никакав значај", рекао је Додик.
Он је подсјетио да су имали разговор и са предсједницом АФД-а, али и са функционерима Слободарске партије Аустрије.
"Дијелимо исте вриједности о којима смо могли да слушамо читав дан. Да се не кријемо, да снажно исказујемо свој идентитет. Оно што је речено на скупу је да су све нас који смо били у првом реду сматрали за лоше примјере разних предзнака које су могли да дају. Оно што смо данас носили као беџ може да буде на понос јер смо истрајали у борби за наше друштво и наш народ што је идентично и за АФД, Слободарску партије Аустрије са чијим смо се представницима такође срели. Они су наши прави пријатељи који у оквиру европских институција шире истину о свему овоме", рекао је Додик.
Он је нагласио да да приоритет остаје борба за Републику Српску.
"Лаж која је толико дуго гурана из Сарајева на бази подршке од Брисела, кључ је у сљедећем, да су они са свим реформама које су сервирали овдје имали за циљ да сруше српски национални идентитет и Републику Српску. Сада смо у новом тренутку који од нас тражи да јасно кажемо да смо ми Срби, хришћани, православне вјере. Да желимо да бранимо свој идентитет, да он не иде на штету других идентитета. Оно што нећемо да прихватимо је да Бошњаци из Сарајева покушавају да својатају од Бањалуке до Републике Српске сматрајући да смо ми овдје придошлице. Колико год пута се ова прича испричала она мора да има још акцената који говоре о томе да је борба за политичка права и стабилност наше Републике неопходна. Република Српска изнад свега, прије свега и послије свега".
