Драма у Сарајеву: Туча више особа испред кафића, чак се и пуцало?

22.03.2026

21:51

У улици Захира Пањете вечерас је дошло до драме након вербалног сукоба који је прерастао у физички обрачун више особа испред једног угоститељског објекта.

- У 18:50 сати ПУ Ново Сарајево је обавијештена да је у улици Захира Пањете, у угоститељском објекту дошло до вербалне расправе више лица, која су напустила унутрашњост објекта и свађу, а потом и физички обрачун наставили испред кафића - потврдила је за портал "Аваза" портпаролка МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.

Полицијска патрола је на лицу мјеста затекла и задржала више особа које се доводе у везу с овим догађајем.

Према прелиминарним информацијама, један од учесника, који се такође налази под контролом полиције, испалио је хитац у ваздух.

О свему је обавијештен дежурни тужилац, док полицијски службеници настављају рад на терену и утврђивању свих околности овог инцидента.

