Logo
Large banner

Шта се догодило јуче 15 минута прије објаве Доналда Трампа која је оборила цијену нафте?

Аутор:

АТВ

24.03.2026

11:36

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Demaree Nikhinson

Трговци су уложили око пола милијарде долара на тржишту нафте приближно 15 минута прије него што је Доналд Трамп објавом о „продуктивним“ разговорима с Ираном изазвао пад цијена сирове нафте и повећану волатилност, пише Финаншл тајмс (Financial Times).

Око 6.200 уговора за Брент и Вест Тексас интермедијет (West Texas Intermediate – WTI) промијенило је власника између 6.49 и 6.50 по њујоршком времену у понедјељак, свега 15 минута прије Трампове објаве на Трут сошал (Truth Social), у којој је навео да су посљедњих дана вођени „продуктивни разговори“ с Техераном о окончању рата у Ирану.

Вриједност тих трансакција износила је око 580 милиона долара, према процјенама Финаншл тајмса заснованим на подацима Блумберга (Bloomberg).

Обим трговања Брентом и WTI-јем нагло је порастао у истом периоду, већ 27 секунди прије 6.50. Није познато да ли иза ових трансакција стоји један или више учесника на тржишту.

Трампова објава у 7.04 изазвала је нагли пад на глобалним енергетским тржиштима, уз истовремени раст фјучерса на индекс S&P 500 и европских акција, јер су инвеститори смањили очекивања о продуженом сукобу.

„Тешко је доказати узрочност, али поставља се питање ко би у том тренутку био спреман на релативно агресивну продају уговора, свега 15 минута прије објаве“, изјавио је тржишни стратег једне америчке брокерске куће.

Бијела кућа саопштила је да „не толерише ниједног званичника администрације који незаконито профитира на основу инсајдерских информација“, додајући да су такве тврдње без доказа „неосноване и неодговорне“.

Неколико хеџ фондова указало је да је ово само један у низу случајева великих трансакција у посљедњим мјесецима које су се догодиле непосредно прије званичних објава америчке владе.

Један управник портфеља оцијенио је да је серија добро темпираних трговина изазвала „значајан ниво фрустрације“ међу инвеститорима.

„Мој осјећај, након 25 година праћења тржишта, јесте да је ово заиста абнормално. Понедјељак ујутру, без важних података и без наступа званичника Федералних резерви (Federal Reserve). То је необично велика трговина за дан без значајних ризика од догађаја... Неко је управо постао много богатији“, додао је.

Касније током дана, предсједник иранског парламента Мохамад-Багер Галибаф (Mohammad-Bagher Ghalibaf) на платформи Икс (X) демантовао је да су вођени било какви преговори између Вашингтона и Техерана, што је довело до новог пада глобалних акција и пораста куповине на енергетским тржиштима, наводи Финаншл тајмс.

Све најновије информације о ситуацији на Блиском истоку пратите у нашем специјалном блогу.

(Јутарњи.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

