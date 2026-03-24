"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

24.03.2026
12:46
Коментари:0
Мислим да није било црвено свјетло, радио сам свој посао. Изгубио сам пријатеља и највише бих волио да сам био на мјесту настрадалог колеге.
Ово је у Окружном суду у Бањалуци рекао полицијски службеник Александар Вуковић (32), оптужен да је током полицијске потјере за одбјеглим возачем службеним возилом изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо његов колега, полицајац Миодраг Савић.
Тужилаштво је у завршним ријечима истакло да су изведени докази и саслушани свједоци у потпуности утврдили чињенично стање описано у оптужници.
– Утврђено је да је оптужени ушао у раскрсницу иако је то тада свјетлосном сигнализацијом било забрањено – рекла је у завршној ријечи тужилац Наташа Аничић.
Додала је да је оптужени поступао са евентуалним умишљајем.
С друге стране, одбрана сматра да тужилаштво није доказало кривицу оптуженог.
– Нико од наведених свједока није се могао са сигурношћу изјаснити да ли је било црвено свјетло. Истичемо да постоје и олакшавајуће околности. Несрећа је настала док је био на службеној дужности, а и сам је задобио тешке повреде и има одређен степен инвалидитета. Оптужени Вуковић и настрадали Савић заједно су похађали Полицијску академију и засновали радни однос у истој полицијској станици. Покушао је ступити у контакт са породицом, али до тога није дошло, не његовом кривицом. Отац је двоје малољетне дјеце и раније није осуђиван – рекао је адвокат Борко Кресоја и затражио ослобађајућу пресуду или блажу казну.
Пуномоћник породице настрадалог Савића, Бојана Пепић, изјавила је да су изведени докази потврдили све наводе из оптужнице, пише Српскаинфо.
– Из свих тих чињеница и доказа произилази истина да је дошло до губитка једног живота. Остајемо код имовинско-правног захтјева, али то није покушај вредновања живота, већ правни механизам предвиђен за надокнаду штете – рекла је Пепићева. Код захтјева за надокнаду штете остао је и оштећени Марко Вујмиловић, који је у несрећи задобио тешке тјелесне повреде.
Пресуда ће бити изречена у петак, 27. марта.
Несрећа се догодила 8. јуна 2024. године у 1.41 у бањалучком насељу Лазарево, на раскрсници Булевара Милутина Миланковића и улице Књаза Милоша. Тужилаштво Вуковићу на терет ставља кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.
Према оптужници, Вуковић је управљао службеним возилом „шкода октавија“, у власништву МУП Републике Српске, и кретао се из правца Залужана према Ребровцу.
-Кретао се непрописном брзином од 76,5 километара на час у насељеном мјесту, гдје је ограничење 50 километара на час. При томе је, са укљученом плавом свјетлосном сигнализацијом, покушавао сустићи „пасата“. Није зауставио аутомобил, иако је на семафору било упаљено црвено свјетло, свјестан да уласком у раскрсницу, противно изричитој забрани, може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност животе људи, те је пристао на наступање такве посљедице – наводи се у оптужници.
Приликом проласка кроз раскрсницу ударио је у „голф“, којим је управљао Марко Вујмиловић (25) из Лакташа, а потом и у метални стуб семафора, гдје се возило зауставило.
– Усљед тога је сапутник у његовом возилу, Миодраг Савић, задобио тешке тјелесне повреде више органа и органских система, усљед којих је преминуо на мјесту несреће. Сапутник у истом возилу, Ратко Црљић, задобио је лакше тјелесне повреде, док је Марко Вујмиловић задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот – наводи се у оптужници.
Србија
3 мј0
Хроника
4 мј1
Србија
4 мј0
Хроника
7 мј0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
04
15
59
15
55
15
54
Тренутно на програму