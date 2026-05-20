Разочаравајућа прогноза: Сутра пљускови са грмљавином

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се након ведрог јутра очекује наоблачење са краткотрајном кишом, пљусковима и грмљавином, уз дневну температуру ваздуха до 25 степени Целзијусових.Јутро ће бити ведро и свјеже, уз малу до умјерену облачност, саопштено је Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана се очекује развој облачности, која ће донијети краткотрајну кишу или пљускове праћене грмљавином, док ће на југу Херцеговине бити сунчано и топло током већег дијела дана.
Јутарња температура ваздуха биће од осам до 13, у вишим предјелима од три, а дневна од 20 до 25, у вишим крајевима од 14 степени Целзијусових, преноси СРНА.
Дуваће умјерен и појачан вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини јака, на ударе и олујна бура.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је преовладавало сунчано вријеме, уз умјерену облачност, на истоку претежно облачно.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница четири, Чемерно 13, Соколац и Хан Пијесак 15, Гацко 16, Кнежево 17, Сребреница и Сарајево 19, Ливно 20, Мркоњић Град, Рудо, Бугојно и Дрвар 21, Зворник, Тузла, Билећа и Вишеград 22, Бијељина и Зеница 23, Требиње, Приједор, Србац и Нови Град 24, Бањалука и Добој 25, Мостар 26 степени Целзијусових.
