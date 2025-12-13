Шпански El Confidencial: Ко је Принц Филип Карађорђевић - кумче краљице Софије кога поједини желе као новог краља Србије

13.12.2025
Шпански El Confidencial пише о иницијативи за повратак монархије и принцу који се све чешће помиње као симбол тог пројекта.
Србија, земља бурне политичке историје и престола који је долазио и одлазио, поново се нашла у фокусу европских медија.
Угледни шпански портал El Confidencial, познат по озбиљном истраживачком и политичком новинарству, у својој лајфстајл и друштвеној рубрици Ванитатис објавио је опширан текст о принцу Филипу Карађорђевићу – члану српске краљевске породице којег поједини политички актери виде као потенцијалног будућег краља Србије.
Повод за текст је иницијатива Покрета за обнову Краљевине Србије, који отворено заговара повратак монархије и истовремено тражи смјену предсједника Александра Вучића. Према њиховим наводима, „само монархистичка обнова може да гарантује национално јединство и заустави дубоку политичку подјелу у друштву“.
Како подсјећа El Confidencial, Србија је република већ осам деценија. Монархија је укинута 1945. године, када су комунисти под вођством Јосипа Броза Тита збацили краља Петра II и успоставили социјалистичку републику. Тиме је прекинута владавина династије Карађорђевић, која је држала престо од 1903. године, кроз владавину Петра I, Александра I и Петра I.
Ипак, идеја о обнови монархије никада није потпуно нестала. Престолонасљедник Александар Карађорђевић, син посљедњег краља, вратио се у Србију тек 2001. године, након пада режима Слободана Милошевића. Тада му је враћено држављанство, као и имовина одузета краљевској породици послије Другог свјетског рата. Од тог тренутка, српске власти су га често укључивале у државне и протоколарне догађаје, а подршка монархији, према наводима шпанског листа, постепено је расла међу политичким странкама.
Посебну пажњу аутор текста посвећује принцу Филипу Карађорђевићу, средњем сину престолонасљедника Александра, којег Покрет за обнову Краљевине Србије види као „идеалног кандидата“ за будућег краља.
Иако по рођењу није био први у линији насљедства, ситуација се промијенила 2022. године, када се његов старији брат Петар одрекао права на престо. Како пише El Confidencial, Петар је ту одлуку донео како би трајно наставио живот у Шпанији, тачније у Севиљи, гдје се недавно и оженио. Права је пренио на Филипа, сматрајући да је он знатно више повезан са Србијом и њеним друштвом.
Принц Филип рођен је 1982. године у Сједињеним Америчким Државама, а школовао се у Лондону, гдје је завршио студије из области економије. Професионално је ангажован у финансијском сектору у британској престоници, али већ готово двије деценије живи између Уједињеног Краљевства и Београда. У Србији борави са породицом, у Краљевском двору, а ожењен је Београђанком, што се у тексту посебно истиче као фактор његове интегрисаности у српско друштво.
Сестрић краљице Софије и везе са европским дворовима
Један од најзанимљивијих дијелова текста односи се на његове породичне и симболичке везе са европским краљевским кућама. Принц Филип је сестрић и кумче краљице Софије од Шпаније, што му даје снажан међународни легитимитет у монархистичким круговима.
Како наводи El Confidencial, краљица Софија била је једна од његових кумова на крштењу, заједно са својим братом, краљем Константином од Грчке, и принцезом Аном од Орлеана. На Филиповом вјенчању у Београду 2017. године присуствовала је управо краљица Софија, док је кума била принцеза Викторија од Шведске – детаљ који, према шпанском листу, јасно говори о угледу који породица Карађорђевић и даље ужива у Европи.
Закључак El Confidencialа је да, иако је монархија у Србији укинута прије осамдесет година, краљевска кућа Карађорђевић и даље има снажан симболички капитал. У случају озбиљног политичког процеса обнове монархије, аутор оцјењује да подршка и разумијевање у европским круговима не би изостали.
Да ли је повратак круне реална политичка опција или тек маргинална идеја која повремено добија медијску пажњу – остаје отворено питање. Али једно је сигурно: име принца Филипа Карађорђевића све чешће се појављује, не само у домаћим, већ и у угледним европским медијима.
