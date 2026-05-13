У Сибиру развијено "провидно дрво": Ево за шта ће се користити

Научници са Сибирског универзитета за инжењерство и биотехнологију развили су и патентирали перспективни материјал за грађевинарство и дизајн, односно"провидно дрво", саопштило је руско Министарство просвјете и науке.
"Научници су развили и патентирали нову методу за производњу провидног дрвета, материјала који комбинује природну естетику дрвета, његову чврстоћу и способност да преноси свјетлост. Овај развој је повезан са хемијом и отвара нове могућности за коришћење дрвета у грађевинарству, уређењу ентеријера и стварању модерних завршних материјала", саопштило је министарство, преноси ТАСС.
Како се наводи, материјал је направљен од дрвене подлоге која пролази кроз процесе делигнификације и бељења, а затим се третира посебним импрегнационим средством. Као резултат тога, дрво добија високу оптичку пропустљивост, а истовремено задржава своју природну структуру и механичку чврстоћу. За овај развој је већ одобрен патент.
"Провидно дрво комбинује издржљивост, поузданост и упечатљива декоративна својства, што га чини популарним за широк спектар примене. Провидно дрво се може користити за израду панела, преграда, намештаја и елемената украса који стварају меко, дифузно освјетљење и стварају удобније и естетски пријатније окружење", напоменуло је Министарство просвјете и науке.
Како је наведено, предност је и уштеда енергије, јер провидно дрво омогућава дневној свјетлости да уђе у зграде, смањујући потребу за вјештачким освјетљењем током дневних сати.
