Logo
Large banner

У Сибиру развијено "провидно дрво": Ево за шта ће се користити

Аутор:

АТВ
13.05.2026 12:29

Коментари:

0
Сложене даске.
Фото: Pixabay/antmoreton

Научници са Сибирског универзитета за инжењерство и биотехнологију развили су и патентирали перспективни материјал за грађевинарство и дизајн, односно"провидно дрво", саопштило је руско Министарство просвјете и науке.

"Научници су развили и патентирали нову методу за производњу провидног дрвета, материјала који комбинује природну естетику дрвета, његову чврстоћу и способност да преноси свјетлост. Овај развој је повезан са хемијом и отвара нове могућности за коришћење дрвета у грађевинарству, уређењу ентеријера и стварању модерних завршних материјала", саопштило је министарство, преноси ТАСС.

Ненад Стевандић, Експо

Република Српска

Стевандић: Српска добија запажено мјесто на свјетској мапи сајмова

Како се наводи, материјал је направљен од дрвене подлоге која пролази кроз процесе делигнификације и бељења, а затим се третира посебним импрегнационим средством. Као резултат тога, дрво добија високу оптичку пропустљивост, а истовремено задржава своју природну структуру и механичку чврстоћу. За овај развој је већ одобрен патент.

"Провидно дрво комбинује издржљивост, поузданост и упечатљива декоративна својства, што га чини популарним за широк спектар примене. Провидно дрво се може користити за израду панела, преграда, намештаја и елемената украса који стварају меко, дифузно освјетљење и стварају удобније и естетски пријатније окружење", напоменуло је Министарство просвјете и науке.

Како је наведено, предност је и уштеда енергије, јер провидно дрво омогућава дневној свјетлости да уђе у зграде, смањујући потребу за вјештачким освјетљењем током дневних сати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дрво

грађевинарство

научници

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац Предраг Поповић открио чудо из Острога: Дјевојка пала са литице, задобила само огреботину

Друштво

Отац Предраг Поповић открио чудо из Острога: Дјевојка пала са литице, задобила само огреботину

4 ч

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић, премијер Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Републике Српске Синиша Каран на међународном сајму привреде Бањалука Експо 2026.

Република Српска

Стевандић: Српска добија запажено мјесто на свјетској мапи сајмова

4 ч

0
Саобраћајна незгода у којој су учествовали цитроен и шкода у мјесту Сижије, Лукавац.

Хроника

Судар цитроена и шкоде, гужва у саобраћају

4 ч

0
Истраживање показало: Јаја смањују ризик од Алцхајмерове болести

Здравље

Истраживање показало: Јаја смањују ризик од Алцхајмерове болести

4 ч

0

Више из рубрике

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Наука и технологија

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

18 ч

0
Роботи обављају медицинске експерименте у болницама

Наука и технологија

Роботи обављају медицинске експерименте у болницама?

1 д

0
Кафа

Наука и технологија

Талог кафе као нови грађевински материјал

1 д

0
ЕУ припрема нова правила за заштиту дјеце на друштвеним мрежама

Наука и технологија

ЕУ припрема нова правила за заштиту дјеце на друштвеним мрежама

1 д

0

  • Најновије

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

16

13

Нући хоће дијете, али неће да се ожени: Репер шокирао својом изјавом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner