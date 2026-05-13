Револт фанова због ГТА: Масовне негативне рецензије преплавиле интернет

Аутор:АТВ
Дугогодишње чекање на излазак "Grand Theft Ауто VI" претворило се у прави револт дијела фанова, након што су играчи почели масовно остављати негативне Гугл рецензије Рокстар Гејмесу и појединим канцеларијама компаније широм свијета.
Фрустрирани фанови користе Гугл Ривјувс како би изразили незадовољство због нових одлагања, недостатка информација и вишегодишњег чекања на једну од најишчекиванијих видеоигара свих времена.
Према наводима медија и корисника друштвених мрежа, негативне рецензије појавиле су се на профилима Рокстарових студија у Њујорку, Единбургу и другим градовима, а многи играчи отворено оптужују компанију да "намјерно развлачи маркетинг" и држи фанове у неизвјесности. Неки коментари били су хумористични, док су други садржавали отворене критике због вишеструких помјерања датума изласка игре.
"Grand Theft Auto VI" званично је најављен још крајем 2023. године, а од тада је постао једна од најкоментарисанијих тема у gaming индустрији. Након првобитних планова за излазак током 2025. године, Рокстар је више пута помјерао датум лансирања, да би коначно потврдио нови термин - 19. новембар 2026. године.
Роцкстар је у званичном саопштењу навео да је додатно вријеме потребно како би игра достигла "ниво квалитета који фанови очекују и заслужују". Компанија се извинила играчима због још једног продужења чекања, али је нагласила да жели избјећи проблеме који су пратили раније пројекте.
Гејм Спот наводи да дио играча више нема повјерења у Рокстарове рокове, посебно након што је студио годинама објављивао веома мало нових информација о пројекту. На Редиту, Иксу и ТикТоку посљедњих седмица појавили су се бројни мимови и коментари у којима фанови тврде да ће "остарити прије изласка ГТА 6".
Посебно велико незадовољство изазива чињеница да је прошло више од десет година од изласка ГТА 5, који је лансиран још 2013. године и и даље остаје једна од најпродаванијих видеоигара свих времена са више од 220 милиона продатих примјерака.
Иако су фанови фрустрирани, извршни директор Taјк-Ту Интерацтивеа Штраус Зелник тврди да су одлагања повезана са жељом да се избјегне такозвани "crunch" - екстремни прековремени рад запослених пред излазак игре. Он је недавно изјавио да студио жели организованији развојни процес и довољно времена за завршни полисх игре.
Ипак, дио јавности скептичан је према тим објашњењима због ранијих извјештаја о тешким радним условима унутар Роцкстара током развоја "Ред Деад Редемптион 2" и других великих пројеката. Поједини бивши запослени раније су говорили о великим притисцима и дугим радним сатима током завршних фаза развоја игара.
Један од главних разлога фрустрације фанова јесте готово потпуна медијска тишина Рокстара. Од објаве другог trailera прошло је више од годину дана без озбиљнијих нових детаља о гејмплеју или online моду игре. Управо због тога интернет је посљедњих мјесеци преплављен теоријама о могућем трећем трејлеру и скривеним "траговима" које фанови покушавају пронаћи у Рокстаровим објавама.
Многи играчи сматрају да Рокстар намјерно одржава мистерију око игре како би повећао hype, док други тврде да компанија једноставно нема потребу за агресивнијим маркетингом због огромне популарности ГТА франшизе. Аналитичари процјењују да би ГТА 6 могао постати највеће лансирање у историји видеоигара без обзира на сва одлагања и контроверзе, пише Гејм Спот
Иако дио фанова сада отворено критикује Роцкстар, интересовање за ГТА 6 остаје огромно. Сваки нови трејлер обара рекорде гледаности, а аналитичари очекују да ће игра генерисати милијарде долара прихода већ током првих мјесеци продаје.
"Grand Theft Auto VI" враћа играче у модерну верзију Вајс Ситија и први пут доноси женску протагонисткињу Луцију, уз другог главног лика Џејсона Дувала. Роцкстар је најавио да ће прича бити инспирисана криминалним двојцем Бони и Клајд, а игра би требало да буде највећи и најамбициознији пројекат у историји студија.
