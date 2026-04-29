Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

У Кини је откривено 225 нових нафтних и гасних поља, међу којима су и велика, али и поља средње величине, саопштено је из кинеског Министарства за природне ресурсе.
У саопштењу се наводи да су нова поља пронађена у Таримској и Ордоској котлини, те у подручју залива Бохај, на сјеверу Кине.
Приликом спровођења програма геолошког истраживања, вриједног 65,7 милијарди долара, откривено је 13 нафтних поља са резервама које премашују 100 милиона тона и 26 гасних поља, са резервама које прелазе 100 милијарди метара кубних преноси Срна.
