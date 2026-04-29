Невјероватне вијести из Кине: Откривено 225 нових нафтних и гасних поља

АТВ
29.04.2026 15:48

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

У Кини је откривено 225 нових нафтних и гасних поља, међу којима су и велика, али и поља средње величине, саопштено је из кинеског Министарства за природне ресурсе.

У саопштењу се наводи да су нова поља пронађена у Таримској и Ордоској котлини, те у подручју залива Бохај, на сјеверу Кине.

Приликом спровођења програма геолошког истраживања, вриједног 65,7 милијарди долара, откривено је 13 нафтних поља са резервама које премашују 100 милиона тона и 26 гасних поља, са резервама које прелазе 100 милијарди метара кубних преноси Срна.

Нафта

Гасовод

Кина

Цијене горива

Прочитајте више

Џанг Вејвеј, професор и један од водећих стручњака у обласни међународних односа одржао је предавање на Факултету политичких наука у Бањалуци.

Бања Лука

Угледни кинески професор у Бањалуци: Европа је прошлост, САД је садашњост, а Кина будућност

3 ч

0
Милан Зечевић на кинеском отворио сајам у Кини, салом се проломио аплауз

Друштво

Зечевић на кинеском отворио сајам у Кини, аплауз загрмио салом

1 д

0
HQ-9B, кинески ПВО систем

Србија

Србија јача ПВО: Стиже моћни систем?

4 д

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Свијет

Вијест од које "западу" није добро: Договорено јачање стратешке сарадње Москве и Пекинга

5 д

0

Више из рубрике

Жена вози електрични бицикл са кацигом на глави.

Економија

Повлачи се електрични бицикл са тржишта: Батерија може да експлодира

3 ч

0
Помоћник министра за енергетику у Влади Републике Српске Милан Баштинац и директор Сектора за међународну сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Синиша Пепић присуствовали су у Дубровнику округлом столу.

Економија

Делегација Републике Српске са министром енергетике Америке

4 ч

0
В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Економија

Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а

4 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена сирове нафте порасла за два одсто

6 ч

0

  • Најновије

17

51

Потврђена казна за атентатора на Фица: Цинтула добио 21 годину затвора

17

45

Хиљаде купаца на удару опасне преваре на тржишту половних аутомобила, жртве остају без свега

17

36

Пентагон објавио колико је до сада коштао рат у Ирану

17

30

Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба

17

25

"Кува" у СДС-у, Петровић тврди: Јуче су хтјели да ме искључе из странке!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

