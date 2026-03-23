Logo
Large banner

Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе

Аутор:

АТВ

23.03.2026

19:49

Коментари:

0
Ништа од обуставе: Гађане три америчке базе
Фото: Printscreen/X

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је да је погодио циљеве у Израелу и три америчке војне базе.

У саопштењу које је пренијела новинска агенција Тасним, повезана са ИРГЦ-ом, наводи се да су дронови гађали циљеве на "сјеверу, у центру и на југу" Израела.

Доналд Трамп-20032026

Свијет

Откривено ко је ирански званичник с којим Трамп преговара

Такође се тврди да су погођене три америчке војне базе: Али ал Салем у Кувајту, једна у Ал-Харџу у Саудијској Арабији и Ал Дафра у Уједињеним Арапским Емиратима.

Израелска војска, као ни Кувајт, Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати, за сада нису потврдили ове тврдње ИРГЦ-а.

Трамп наредио обуставу напада

Војни удари на иранску енергетску инфраструктуру одгађају за пет дана због "врло добрих и продуктивних разговора" с Техераном, рекао је Амерички предсједник Доналд Трамп.

Трамп је истакао да су САД и Иран у протекла два дана водили детаљне преговоре о потпуном рјешавању сукоба на Блиском истоку.

Кирил Дмитриев

Свијет

Дмитријев: Колапс тек предстоји

"Задовољство ми је извијестити да су Сједињене Америчке Државе и држава Иран током посљедња два дана водили врло добре и продуктивне разговоре у вези са потпуним рјешавањем наших непријатељстава на Блиском истоку", написао је Трамп на мрежи Truth Social.

Даље је појаснио због чега је одлучио обуставити претходно најављене нападе:

"На основу тона и правца ових дубоких, детаљних и конструктивних разговора, који ће се наставити током седмице, дао сам инструкције Министарству рата да одгоди све војне ударе на иранске електране и енергетску инфраструктуру на период од пет дана, под условом да текући састанци буду успјешни", додао је.

Спровођење Немање Миљковића

Хроника

Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

Ова петодневна одгода долази након што је Трамп првобитно дао Ирану 48 сати да деблокира Хормушки мореуз, кључни пловни пут за свјетску нафту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран вијести

Иран најновије вијести

Израел Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дмитријев: Колапс тек предстоји

Свијет

Дмитријев: Колапс тек предстоји

1 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Украјинске службе се мијешају у изборе

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Откривено ко је ирански званичник с којим Трамп преговара

2 ч

0
Срушио се авион у Колумбији

Свијет

Авион се срушио убрзо након полијетања: У летјелици било 110 војника?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

16

Иди, или ћу и тебе убити: Рођак дјевојке која је убила бившег открио језиве детаље

21

15

Историја бањалучког бокса у “Музеју спорта”

21

02

Вицо Зељковић посјетио Змајеве уочи одлучујуће утакмице

21

02

Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених

21

00

Селак: Српска пружа пуну подршку породици Лозо и свим Србима у Мостару и ФБиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner