Нетанјаху и Трамп разговарали о Ирану

АТВ

23.03.2026

20:45

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху саопштио је да је данас разговарао телефонски са предсједником САД Доналдом Трампом о могућем споразуму са Ираном.

- Разговарао сам са Трампом раније данас. Трамп вјерује да постоји прилика да се искористи значајан напредак Израелских одбрамбених снага и америчке војске како би се осигурали војни циљеви у оквиру споразума који ће заштитити наше стратешке интересе - истакао је израелски премијер, а пренио објавио је израелски портал Ynet.

Поручио је такође да ће Израел бранити своје интересе у свакој ситуацији и да ће ИДФ у међувремену наставити да напада Иран и Либан.

- До сржи уништавамо ракетни и нуклеарни програм и настављамо да озбиљно штетимо Хезболаху. Прије само неколико дана елиминисали смо још два нуклеарна научника (укључена у ирански нуклеарни програм) и наша рука је и даље испружена. Чуваћемо наше виталне интересе у свакој ситуацији - упозорио је премијер Израела, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

