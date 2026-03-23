Нетанјаху и Трамп разговарали о Ирану

23.03.2026
20:45
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху саопштио је да је данас разговарао телефонски са предсједником САД Доналдом Трампом о могућем споразуму са Ираном.
- Разговарао сам са Трампом раније данас. Трамп вјерује да постоји прилика да се искористи значајан напредак Израелских одбрамбених снага и америчке војске како би се осигурали војни циљеви у оквиру споразума који ће заштитити наше стратешке интересе - истакао је израелски премијер, а пренио објавио је израелски портал Ynet.
Поручио је такође да ће Израел бранити своје интересе у свакој ситуацији и да ће ИДФ у међувремену наставити да напада Иран и Либан.
- До сржи уништавамо ракетни и нуклеарни програм и настављамо да озбиљно штетимо Хезболаху. Прије само неколико дана елиминисали смо још два нуклеарна научника (укључена у ирански нуклеарни програм) и наша рука је и даље испружена. Чуваћемо наше виталне интересе у свакој ситуацији - упозорио је премијер Израела, преноси Танјуг.
