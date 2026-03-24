Наставља се сједница НСРС

Извор:
СРНА
24.03.2026
07:00
Народна скупштина Републике Српске наставља редовну сједницу разматрањем Нацрта закона о угоститељству, којим се, између осталог, уређује рад салона за посебне прилике који су у пракси значајан дио угоститељске понуде.
Нацртом закона се прописују обавезе угоститеља у вези са припремом и услуживањем хране и пића, могућношћу да их гост обезбиједи од трговачких субјеката уз достављање рачуна, обавезе достављања доказа о ангажовању лица која у салону пружају услуге музике, фотографисања и декорације.
Овим се, наведено је у образложењу, обезбјеђује транспарентност, уређеност и безбједност пружања услуга, као и боља контрола угоститељске дјелатности у том сегменту.
Нацртом закона се мијењају услови за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, тако што се прописује да их може пружати физичко лице у капацитету до осам смјештајних јединица, односно до 16 гостију.
Предвиђено је да ову врсту услуга појединаца може пружати у једном или више објеката који се налазе на јединственој парцели и чине функционалну цјелину, а у његовом су власништву или сувласништву, уз писану сагласност сувласника или постојање другог правног основа.
Први пут се законом дефинише "дегустациони простор" као мјесто у којем угоститељ на селу може пружати услуге припремања и услуживања хране и пића из сопствене пољопривредне производње, и то и без обавезе коришћења услуге смјештаја.
Овим законским рјешењем уређују се услови за обављање угоститељске дјелатности и њени облици, као и врсте угоститељских објеката, као и њихова категоризација.
Дефинисани су и права и обавезе угоститеља, управни надзор и остала питања од значаја за област угоститељства.
Потреба за доношењем Нацрта закона о угоститељству, наводи се у тексту образложења акта, произлази из циља да се постојећи законски оквир уреди, унаприједи и усклади са савременим трендовима у области угоститељства.
Народна скупштина би у наставку засједања требала разматрати и приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по пројекту отпорности и конкурентости пољопривреде, и то по хитном поступку, као и Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за ову годину.
Пред посланицима ће се наћи и извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за прошлу годину, те извјештаје о раду РТРС-а за 2024. годину, те о ревизији финансијског пословања ове медијске куће.
Сједница би требало да буде настављена у 10.00 часова.
